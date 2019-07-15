Обвинившего Путина во лжи мэра Тбилиси самого поймали на вранье: "Боюсь, ему не понравится"

После скандала с журналистом "Рустави-2" Георгием Габунией, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, на нечто подобное решился и бывший футболист мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он, напомним, фактически обвинил российского лидера во лжи, заявив, что тот якобы предоставляет населению неверную информацию о геноциде в Южной Осетии в 1919-1920 годах.

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию", - пояснил тогда Каладзе.

Однако в Сети его самого поймали на вранье.

Так, политолог главред немецкого издания World Economy Александр Сосновский предложил ему поинтересоваться историей вопроса у самих абхазов и осетин.

"Пусть мэр уточнит у самих абхазов и осетин. Они расскажут, - пояснил эксперт и добавил: - Боюсь, ему не понравится".

Фото: twitter/alex_sosnowski

Напомним, грузинского градоначальника задели слова Путина о том, что "при развале Российской Империи в годы Первой мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала".

Каладзе утверждает, что Владимир Путин, мол, "проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет". Судя по его словам, с точкой зрения президента России мэр Тбилиси не просто не согласен, но настаивает на иной версии исторических событий, отмечая, что именно ее в Грузии необходимо "объяснять детям - будущему поколению".