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Обвинителей России припёрли к стенке? Гаагский суд потребовал показать "секретные" фото пуска ракеты в MH17

24 марта 2020, 14:35  •  158 • Политика
Гаагский суд по делу катастрофы MH17 потребовал спутниковые фотографии пуска ракеты из "Бука", которые якобы есть в наличии у США. "Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?" - задал вопрос судья обвинителям России.
Гаагский окружной суд, рассматривающий дело о крушении Boeing MH17 в Донбассе, потребовал от стороны обвинения подтвердить наличие у США спутниковых фотографий, запечатлевших пуск ракеты из установки "Бук" по авиалайнеру. О наличии у США таких снимков заявлено в январе 2016 года.
В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу? - сказал судья Хэндрик Стэйнхаус.
Кроме того, он поинтересовался у стороны обвинения, опрашивала ли она потерпевших по этому делу. Вопрос возник в связи с тем, что на более поздней стадии судебного разбирательства от обвинителей потребуется ответить на данные вопросы либо в письменном виде, либо в ходе слушаний.
Напомним, что пока сторона обвинения смогла предоставить лишь показания "секретного свидетеля", который утверждает, что слышал, как запустившие ракету в самолёт люди говорили с "русским акцентом". Чего-то более существенного в качестве доказательств "вины России" в катастрофе самолёта представлено не было.
Boeing MH17 малайзийской авиакомпании потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, в произошедшем тут же была обвинена Россия. Расследование по этому делу ещё продолжается, однако суд в Гааге уже почему-то начал рассмотрение дела.
Напомним, что сам процесс был запущен 9 марта. Стартовые слушания прошли в особо охраняемом судебном комплексе "Схипхол".
В рамках дела голландская сторона уже назначила фигурантов. Ими стали граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Отмечается, что никто из обвиняемых Нидерландами не предстал перед судом.
Судья Хендрик Стейнхёйс заострил внимание на то, что один из фигурантов, Олег Пулатов, осведомлён о предъявляемых ему обвинениях.
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