Обвинитель Украинского народного трибунала требует пожизненного заключения для Порошенко

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ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и другие представители власти страны должны получить пожизненное заключение за военные преступления против Донбасса. С таким ходатайством в понедельник на заседании Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ) выступил обвинитель УНТ Сергей Кожемякин.

"Рассмотренные показания свидетелей в полной мере доказали, что преступления были. По совокупности преступлений в рамках законодательного заседания и международного суда прошу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы всем подсудимым", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Помимо Порошенко, обвинения выдвинуты против министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Кроме того, в ходе заседания суд принял ходатайство обвинителя УНТ о возбуждении уголовных дел против командиров украинских подразделений Вооруженных сил, в том числе против командующего "операцией объединенных сил" Сергея Наева, руководства 24-й, 30-й, 51-й и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп "Север", "Запад".

В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривают на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинения разделены на ряд блоков. В апреле УНТ рассмотрел тематические блоки обвинений против режима Порошенко. Так, прошедшие заседания касались следующих тем: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создания незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

В понедельник УНТ возобновил слушания. На протяжении двух дней 21 и 22 мая планируется изучение материалов дела, а также судебные прения сторон защиты и обвинения.