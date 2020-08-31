Обвинить нельзя простить? В деле Фургала вскрыта прокурорская "изюминка"

Как сообщает "Коммерсантъ", Фургалу, который уже два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Дело в том, что ещё 15 лет назад горпрокуратура Хабаровска признал Фургала непричастным к преступлению. Отменить же решение теперь сможет только Мосгорсуд.

По данным неофициальных источников, такая лояльность хабаровских следователей к Фургалу имела коррупционную подоплёку. Отмечается, что Фургал практически выплачивал зарплаты правоохранителям, чтобы те скрыли улики и давили на свидетелей.

Теперь же сомнительное решение хабаровских силовиков может отменить только Мосгорсуд.

Напомним, в начале августа издание "Блок" опубликовало в Telegram видео, в котором подведены реальные итоги работы Сергея Фургала в качестве губернатора Хабаровского края.

Отмечается, что бывший глава региона в 2019 году обещал сократить госдолг края, однако "что-то пошло не так". На 2018-й долг составлял почти 50 млрд рублей, а к моменту начала июля 2020-го вырос уже до 58 млрд.