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Обвинить нельзя простить? В деле Фургала вскрыта прокурорская "изюминка"
31 августа 2020, 13:55 • 119 • Политика
В деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вскрыта прокурорская "изюминка", не позволяющая предъявить обвинение экс-чиновнику. Где же расставят запятые во фразе "обвинить нельзя простить"?
Как сообщает "Коммерсантъ", Фургалу, который уже два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Дело в том, что ещё 15 лет назад горпрокуратура Хабаровска признал Фургала непричастным к преступлению. Отменить же решение теперь сможет только Мосгорсуд.
По данным неофициальных источников, такая лояльность хабаровских следователей к Фургалу имела коррупционную подоплёку. Отмечается, что Фургал практически выплачивал зарплаты правоохранителям, чтобы те скрыли улики и давили на свидетелей.
Теперь же сомнительное решение хабаровских силовиков может отменить только Мосгорсуд.
Напомним, в начале августа издание "Блок" опубликовало в Telegram видео, в котором подведены реальные итоги работы Сергея Фургала в качестве губернатора Хабаровского края.
Отмечается, что бывший глава региона в 2019 году обещал сократить госдолг края, однако "что-то пошло не так". На 2018-й долг составлял почти 50 млрд рублей, а к моменту начала июля 2020-го вырос уже до 58 млрд.
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