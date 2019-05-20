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Обвинили в ношении "путинского символа": Георгиевская ленточка вызвала скандал среди британских лейбористов
20 мая 2019, 10:54 • 99 • В мире
Шквал резкой критики и громких обвинений обрушился на некоторых представителей лейбористского движения Momentum, поддерживающих Джереми Корбина, после того, как они пришли на свое собрание с георгиевскими ленточками.
Намерение у них было самое лучшее: таким образом они хотели отдать дань уважения тем, кто боролся с фашизмом. Однако некоторые соратники поняли этот порыв превратно, заявив, что они "поддерживают Путина", а может быть, даже и Сталина.
Как пишет The Times, ленточки надели члены движения Momentum, которые прибыли из Луишема, что на юге Лондона. Организатор ежегодно собрания к такому жесту отнесся даже с воодушевлением, похвалив инициативу. Однако не все с ним согласились. Один из членов движения обрушился на соратников с возгласом "Да что с вами такое, что вы надели "путинский символ?". В ответ возмущающийся услышал: "Это символ победы российского народа над фашизмом".
Автор материала, опубликованного в The Times, утверждает, что ленточка, которая появилась еще во времена Российской империи, якобы привлекла к себе внимание только тогда, когда она появилась у ополченцев Донбасса, после чего Порошенко и подписал закон, запрещающий георгиевскую ленточку.
Сторонники этой ленточки уверены в том, что она – символ Дня Победы, но украинские националисты, неонацисты и сочувствующие называют ее "символом российской агрессии".
Вице-глава движения, выслушав обвинения в "путинизме" в своей адрес, взорвалась и с гневом ответила, что георгиевская ленточка – это символ антифашистов.
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