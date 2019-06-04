Обвинил Россию или неправильно построил фразу? Помпео сделал провокационное заявление о сбитом "Боинге" MH17

Ранее рядовые американцы выступили на стороне России, комментируя статью в прессе США об излишней политизированности расследования крушения малайзийского "Боинга" МН17. Ранее об этом, напомним, сообщил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, заявивший о том, что вокруг расследования сбитого гражданского самолёта "слишком много политики".

Высказал свою точку зрения по этому делу и госсекретарь США Майк Помпео. Правда, его слова в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL прозвучали столь странно, что было непонятно: обвинил он Россию или просто неправильно построил фразу.

Тем не менее само заявление главы Госдепартамента Соединённых Штатов о сбитом "Боинге" получилось весьма провокационным.

Так, отвечая на вопрос о том, достаточно ли Россия сотрудничает со следствием по делу катастрофы МН17, Помпео ответил отрицательно и добавил, что Москве "нужно сделать больше".

И призвал Россию отчитаться в том, что случилось с малайзийским "Боингом" под Донецком в 2014 году.

"Надеюсь, Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же собственных интересах", - считает госсекретарь.

Очевидно, что чёткого ответа Москвы и Минобороны РФ, в частности, о трагедии с МН17 в Вашингтоне предпочли либо не услышать, либо не принять во внимание.

Напомним, Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", летевший рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком почти пять лет назад - в июле 2014 года. Все, кто был на борту - 298 человек - погибли.

В трагедии авторы промежуточного доклада голословно обвинили Россию, отметив, что ЗРК "Бук", из которого был сбит пассажирский самолёт, мог принадлежать нашим военным. Однако наша страна документально подтвердила, что ракета, которой, как предполагается, и был сбит "Боинг", была направлена на Украину ещё в 1986 году. Российские ЗРК границу с Украиной не пересекали.