Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом

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Владимир Рубан заявил, что задумался о реализации намерения убить президента Украины, которое ему приписывают.

Обвиненный СБУ в подготовке покушения на Порошенко глава Офицерского корпуса Владимир Рубан посмеялся над вопросом, заданным ему в Шевченковском суде Киева.

На заседании суда рассматривалось обвинение в адрес Рубана, являющегося также главой Центра освобождения пленных. Вчера Рубана задержали после его выезда с территории ДНР с крупной партией оружия, спрятанной в мебели в багажнике.

В ходе осмотра спецслужбы нашли в перевозимой Рубаном мебели 120-миллиметровые снаряды для миномета, а также большую партию автоматов Калашникова и зарядов для гранатомета. На этом основании главу "Офицерского корпуса" обвинили в подготовке, ни много ни мало, убийства президента Петра Порошенко, а также главы МВД Арсена Авакова и главы СНБО Турчинова, после чего Рубан якобы должен был взять штурмом Раду, казнить депутатов и обеспечить ввод войск России для последующей оккупации.

На фоне таких обвинений Рубану был задан вопрос: "Вы правда планировали покушение на президента?"

"Теперь я об этом задумываюсь", - ответил глава Офицерского корпуса.