Обвинения в пропаганде и лексикон нацистов: как в Германии пытаются не допустить выдачи лицензии на вещание RT Deutsch

Немецкий союз журналистов (DJV) попросил надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на телевизионное вещание. Председатель структуры Франк Юбераль назвал российский телеканал «пропагандистской станцией». При этом ранее издание Bild также крайне негативно высказалось об RT Deutsch, окрестив его «вражеским вещанием». Этот термин появился во времена Третьего рейха, когда немцам запрещали слушать радиостанции других государств: за это во времена Второй мировой войны грозила тюрьма или даже расстрел. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение DJV, напомнила, что недавно другая профструктура рекомендовала включить в школьную программу книгу Гитлера «Майн кампф».

Немецкий союз журналистов (DJV) обратился к властям страны с требованием не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, который пока доступен лишь в интернете. Об этом сообщается на сайте организации.

«Пропагандистской станции не должна выдаваться лицензия на вещание», — заявил председатель журналистской структуры Франк Юбераль.

При этом стоит отметить, что многие сотрудники RT Deutsch, включая руководителя Ивана Родионова, являются членами DJV.

12 января, комментируя это решение, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ранее аналогичная профструктура призывала изучать в школах автобиографию Адольфа Гитлера «Майн кампф».

«Помню, как три года назад аналогичная профструктура в Германии — Союз немецких учителей — предложила включить «Майн кампф» в школьную программу. «Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок», — считает глава немецкой ассоциации учителей Йозеф Краус. Будни демократии», — написала Захарова в своём Facebook.

Ранее о возможном начале вещания в Германии телеканала RT на немецком языке сообщило издание Bild. Общий тон подачи новости также был выдержан в агрессивном ключе и пестрел негативными эпитетами. Телеканал окрестили «путинской пропагандистской машиной», обвинили в публикации фейков, а попытки США и Великобритании ограничить его вещание на своей территории отметили в положительном ключе.

«Английская версия RT вещает по всему миру через спутник и по кабельному телевидению. Однако растёт давление, направленное на то, чтобы закрыть вражеское вещание. В США RT уже классифицировали как иностранного агента», — подчеркнули журналисты Bild.

Наследие рейха

Эксперты особо отмечают, что журналисты применили в отношении RT именно термин «вражеское вещание» (нем. Feindsender). Он был введён в оборот во времена Третьего рейха для описания деятельности радиостанций СССР и ряда других стран. Так, «вражеским вещанием», например, официально именовалось «Радио Москва».

В период Второй мировой войны законы, запрещавшие слушать вражеские радиостанции, были ужесточены. Внимавшие «вражескому вещанию» немцы рисковали попасть в тюрьму. В некоторых случаях к отступникам могла применяться и смертная казнь. Законопослушным гражданам рейха предписывалось слушать лишь немецкие радиостанции, находившиеся в подчинении ведомства Йозефа Геббельса.

Йозеф Геббельс

AFP

«Употребление понятия Feindsender — крайне тревожная тенденция», — отметил в интервью RT доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев.

По его словам, в русскоязычной традиции аналогичный смысл имеет выражение «враг народа».

«Это очень неадекватное и агрессивное выражение, отсылающее к временам, за которые Германии до сих пор стыдно», — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, фактически Bild намекает читателям, что Германия находится в состоянии войны с Россией и любой человек, которого заподозрили в сотрудничестве с противником (в данном случае это RT), по умолчанию записывается во «вражеские агенты».

«Это характеризует крайне удручающее моральное состояние западной и немецкой журналистики, где стало модным во всём обвинять Россию и очернять её», — пояснил Максимычев.

Извиняться не будут

Значительная часть материала Bild про RT посвящена сотрудничеству с телеканалом немецкого журналиста Вольфганга Кеннтемиха, бывшего ранее главным редактором телерадиокомпании MDR в Лейпциге, относящейся к ассоциации телерадиокомпаний ARD.

Вольфганг Кеннтемих

© home.uni-leipzig.de

Немецкие журналисты уличили своего коллегу в том, что тот собирается помочь RT Deutsch «подать в Германии заявку на получение лицензии на вещание самостоятельного пропагандистского телеканала».

«Он также является профессором журналистики, консультантом в области медиа и владельцем Института качественной журналистики. Но в такого рода дополнительной квалификации кремлёвский вещатель не заинтересован», — говорится в материале Bild.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что причины, по которым мейнстримные СМИ пытаются «навесить как можно больше ярлыков» на RT, связаны с профессиональной деятельностью журналистов RT Deutsch.

«RT неудобен тем, что предоставляет альтернативную точку зрения, право высказаться инакомыслящим, — заявил в беседе с RT Данюк. — Применительно к Германии RT адекватно освещает такие неудобные для правящей элиты проблемы, как миграционный кризис и преступления, которые совершают приезжие, живущие на деньги добропорядочных граждан».

Как подчеркнул Максимычев, немецкие СМИ «стали заложниками господствующего антироссийского политического мейнстрима». По словам эксперта, в такой атмосфере уничтожается любое инакомыслие, и можно ожидать продолжения травли журналистов и политиков, которые попытаются сотрудничать с RT.

«На мой взгляд, никаких извинений Кеннтемиху никто не принесёт. Более того, риторика немецких медиа станет более жёсткой. Положительные перемены могут наступить только после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. Сейчас в её команде бал правят откровенные русофобы», — считает политолог.

Запрос на альтернативу

Однако, как подчёркивают эксперты, запрос на альтернативную точку зрения в германском обществе есть.

«Я уверен, что RT найдёт свою аудиторию в ФРГ и сможет на равных конкурировать с ведущими местными телеканалами», — утверждает Максимычев.

В сентябре 2018 года во время протестов в Хемнице видео RT Deutsch лидировали по просмотрам на YouTube. По мнению экспертов, если уж и во времена Гитлера находилось немало тех, кто слушал «вражеские голоса», то сейчас тем более альтернативная точка зрения будет пользоваться популярностью у немцев.

«С запуском вещания RT обязательно найдёт аудиторию в Германии, — считает Никита Данюк. — Её костяк, на мой взгляд, составят представители русскоязычной общины, а также жители, симпатизирующие правым и левым политическим силам. И, как мне представляется, популярность RT будет расти».

Аналогичной точки зрения придерживается и Игорь Максимычев.