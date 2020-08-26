Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. Из-за постоянных угроз со стороны Соединенных Штатов наказать компании Германии, участвующие в проекте российского газопровода "Северный поток-2", немецкая пресса начала выдвигать все более радикальные требования к своему кабинету министров.

Дело дошло до призывов полностью перейти на торговлю в евро. Как сообщают Argumenti.ru со ссылкой на публикацию немецкого журнала Der Spiegel, Европа больше не может прятать голову в песок, государства-члены Европейского союза должны работать над решительными контрмерами, должны защищаться.

Все претензии Вашингтона к Берлину относительно того, что, покупая российский газ, Германия тем самым финансирует Россию, в ФРГ называют просто смешными. Дело в том, что пока немецкая сторона покупала у "Газпрома" голубое топливо на девять миллиардов долларов, сами Штаты закупили российскую сырую нефть на семь миллиардов долларов. Более того, в Евросоюзе все хорошо помнят, что во время холодов американцы даже были благодарны русским за сжиженный газ с Ямала, который был поставлен в Бостон.

Однако даже эти простые аргументы никак не могут повлиять на позицию американского лидера Дональда Трампа и его администрации, которая уже грозит уничтожить экономику целых портов и городов Германии. К тому же, как пишет Der Spiegel, "если следовать экстерриториальным санкциям США в Европе, то это является нарушением европейского права. Таким образом, руководители порта Мукран и около 120 европейских предприятий поставлены перед выбором: столкнуться с американскими санкциями или самим нарушить европейское право".

Если раньше все предложения Германии сводились к юридическим разборкам во Всемирной торговой организации (ВТО) или в международных судах, то теперь начали озвучиваться и более радикальные предложения. Der Spiegel уже предлагает не только увеличить таможенные пошлины на американский сжиженный газ, но и перестать тратить миллиарды долларов на американское оружие. В частности, на истребители F-18. И даже запретить въезд на территорию Евросоюза всем политикам США, которые угрожают немецким компаниям.

Более того, для того чтобы иметь возможность адекватно отвечать на санкции Вашингтона, германские аналитики уже предлагают "превратить евро в настоящую глобальную валюту – наряду с долларом. Для этого европейским компаниям в будущем следовало бы вести торговлю именно в евро".

Как ранее сообщало радио Sputnik, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф заявил, что российская экономика справится лучше с последствиями коронавируса, чем европейская и американская.