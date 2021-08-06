«Обвинения просто бредовые»: россиянин рассказал, как полтора года живёт на Шри-Ланке под арестом из-за жуков и косточек

Почти полтора года трое российских граждан находятся на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе жуков и косточек. За это им грозит до 15 лет тюрьмы. Сами россияне считают обвинения против них абсурдными. RT удалось пообщаться с одним из задержанных, Александром Игнатенко, и узнать, что происходит с ними сейчас и в каких условиях они живут.

Сотрудник зоопарка города Ростов-на-Дону Александр Игнатенко, геолог Николай Килафян и учитель физкультуры Артём Рябов зимой 2020 года отдыхали на острове Шри-Ланка. В конце февраля всех троих задержала охрана местного национального парка за сбор косточек некоторых фруктов и жуков. Игнатенко утверждал, что подбирал уже мёртвых насекомых вне территории парка, фотографировал их ради научного интереса и не собирался никуда вывозить.

После нескольких месяцев в тюрьме граждане России были выпущены под поручительство нескольких местных жителей. Но не на свободу, а под своеобразный «домашний» арест. Все документы у них изъяты, покидать остров им запрещено.

Николай Калифян

© Фото из личного архива

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников ещё летом прошлого года обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать освобождению россиян, однако пока, несмотря на внимание к проблеме российского МИД, сделать это не удалось.

Недавно следствие выдвинуло в адрес россиян новые обвинения, сократив первоначальный список с 301 до 102 пунктов. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Игнатенко поделился с RT подробностями их нынешней жизни на острове.

— Александр, расскажите, в каких условиях и где вы сейчас живёте?

— Мы сейчас живём в доме, который сдают местные жители. Так называемый хоумстэй. У нас небольшая комнатка.

— Как проходит ваш день?

— Бытовыми вопросами в основном занимаемся. Сейчас уже можно более-менее выходить, купить себе какой-то еды. До этого больше месяца был локдаун — нельзя было выходить вообще. Сейчас можно, но в маске. В стране были большие протесты из-за локдауна, потому что люди не могли вообще ничего зарабатывать. После этого власти ограничения смягчили.

— С родными часто общаетесь?

— Да, стараемся почти каждый день на связь выходить. У нас у всех пожилые родители. Если есть связь, то разговариваем. А так и с электричеством, и с интернетом бывают проблемы. Я периодически поддерживаю связь со своим отделом по работе. Именно родные нам и помогают. Пересылают деньги небольшими суммами. На них мы можем купить рис, какие-то овощи.

— Как сейчас ваше самочувствие? Не так давно родные сильно беспокоились из-за состояния вашего здоровья…

— Да, проблемы есть. У меня здесь в тюрьме открылась язва. Я там и сознание терял, держалась высокая температура. В госпитале сделали гастроскопию — выяснилось, что язва ещё и кровоточащая.

— Как вы сами оцениваете свою ситуацию?

— Непонятно, почему остались ещё какие-то обвинения. На наш взгляд, все они уже давно должны были быть сняты. Наш адвокат перед обвинением заявлял, что в деле присутствуют насекомые, которые на острове в принципе не водятся. Не говоря уже о простых косточках от фруктов, которые здесь продаются на каждом шагу. И каждый их может свободно купить и есть. В чём проблемы? Он заявлял неоднократно, что всё сфальсифицировано. Но они говорят: «Если вы хотите разбираться в этом, это может занять и пять, и десять лет. А так лучше признавайте то, что мы говорим».

У нас был ещё местный адвокат. Но он стал тянуть деньги. Мы ему говорили: «Вот же доказательства, что всё сфальсифицировано». А он нам отвечал, что если он об этом заявит, то у него будут проблемы. И мы от него отказались.

Россиянин полтора года живёт на Шри-Ланке под домашним арестом

— Как вы думаете, почему именно вас угораздило попасть в такой вот переплёт?

— Нам, конечно, просто не повезло. Мне в Facebook писали ребята. Их тоже тут кидали в тюрьму на два месяца. И давили точно так же. Мы просто позже всех выходили из парка, не было никаких свидетелей, которые могли бы видеть этот кошмар. Мы оказались в уязвимой ситуации. По моему мнению, ребята просто нашли способ заработать на всех, кто к ним попадает. По их законам потенциальные штрафы отходят тем, кто задерживает. Вот и всё.

— О чём жалеете сейчас больше всего?

— О времени, которое у нас украдено. О том, что оно проходит в бессмысленном разбирательстве. На наш взгляд, обвинения против нас просто какие-то бредовые. Столько всего можно было бы в жизни сделать за это время. И по работе тоже.

— Какой совет дали бы другим?

— Шри-Ланка — красивая и интересная страна. Но нужно аккуратно здесь себя вести. Нас даже местные здесь предупреждали, что если кто-то к вам подходит и начинает задерживать, надо сразу доставать телефон и снимать всё на камеру. Потому что очень часто потом шантажируют. Если брать путёвку или тур, то это самый безопасный вариант, наверное. Но всё равно нужно быть осторожным. Впрочем, как и везде.