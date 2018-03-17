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Обвинения не по адресу: В России никогда не было отравляющего вещества "Новичок"
17 марта 2018, 14:39 • 115 • Политика
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин напомнил, что разработки химического оружия в нашей стране прекратились еще в 1992 году.
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин прокомментировал обвинения британской стороны по делу перебежчика Сергея Скрипаля. Официальный Лондон, напомним, утверждает, что экс-офицер ГРУ России был отравлен в Солсбери неким нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".
Проблема этой версии в том, заявил Шульгин, что в России никогда не было никакой программы под кодовым названием "Новичок". Более того, все работы по разработке химического оружия на территории нашей страны были свернуты еще в 1992 году.
После того как при Ельцине Москва подписала международную конвенцию по запрещению химического оружия, имеющиеся в отечественных арсеналах запасы отправляющих веществ и вовсе начали систематически уничтожаться.
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