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Обвинения граничат с бредом: посол России поставил на место западных критиков

29 октября 2021, 10:20  •  52 • Политика
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российские компании всегда выполняют взятые на себя обязательства
Сегодня Европа пожинает плоды энергетического кризиса, спровоцированного недальновидными действиями целого ряда политиков, которые прикладывали огромные усилия для борьбы с газопроводом "Северный поток-2". Безуспешные попытки оказать на Россию санкционное давление обернулись боком прежде всего для европейского рынка углеводородов, однако обвинения по традиции звучат в адрес нашей страны. 
Алексей Мешков – руководитель дипломатической миссии РФ во Франции – уверен, что подобного рода заявления граничат с бредом. Он подчеркнул, что российские компании и в целом наша страна всегда выполняют взятые на себя обязательств, не нарушают контракты. Посол не сомневается, что критика в адрес "Газпрома" по поводу создания энергетического кризиса беспочвенна.
Дипломат, по данным Общественной службы новостей, считает бредом обвинения в адрес нашей страны. Он популярно объяснил западным критикам России, что мы не провоцировали газовый кризис на европейском рынке. Этот вывод основывается на конкретных цифрах.
Мешков подчеркнул, что Россия увеличила поставка голубого топлива для европейских потребителей в то время, как американские компании сократили экспорт углеводородов. Кроме того, по его словам, европейские политики затягивали процесс строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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