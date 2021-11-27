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Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
27 ноября 2021, 01:40 • 152 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обрушил своим заявлением акции украинских компаний, считает бывший министр обороны Арсен Аваков.
Украинский лидер Владимир Зеленский, который ранее заявил о некоем госперевороте 1 декабря, обрушил стоимость украинских активов. Об этом заявил экс-министр обороны Незалежной Арсен Аваков. По его мнению, столь громкие обвинения ударили и по компании бизнесмена Рината Ахметова, и по другим предприятиям.
Аваков припечатал: "Украина вмиг потеряла миллиарды".
Ранее в пятницу на пресс-марафоне Зеленский заявил, что "на плёнках" некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в стране с якобы участием Ахметова, напоминают "Дни.ру". По словам украинского лидера, на осуществление этого плана организаторы готовы были потратить 1 млрд долларов.
Впрочем, заявление Зеленского восприняли как попытку поднять свой рейтинг. В экспертном сообществе указали, что лидер Украины таким образом пытается выпутаться из клубка политических противоречий.
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