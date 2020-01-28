Обвинение в перевозке мигрантов: в Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы

В Греции суд огласил приговор россиянам Антону Каррамову и Платону Давыдову, которые обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов морем, и назначил им по 395 лет тюрьмы. Родственники моряков утверждают, что мужчины не знали о нелегальном статусе пассажиров и думали, что возят обычных туристов. Российские дипломаты отмечают, что оказывают арестованным помощь, однако подчёркивают, что возможности дипмиссий в подобных случаях ограничены. По данным российского консульства, в греческих изоляторах по аналогичным обвинениям суда ожидают ещё более 20 россиян.

Двое российских моряков были приговорены апелляционным судом города Каламат в Греции к 395 годам тюремного заключения за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, что приравнено местным законодательством к работорговле. Кроме того, суд приговорил россиян к штрафу в размере более €6 млн. Об этом RT сообщили в российском консульстве в Афинах.

Антон Каррамов и Платон Давыдов устроились матросами на судно, курсирующее по Эгейскому морю, однако успели проработать всего несколько недель.

Как сообщают СМИ, в России моряки долгое время не могли найти работу и откликнулись на заманчивое объявление о работе в Греции, где им обещали платить по 100 тыс. рублей в пересчёте на российские деньги. О том, что перевозить им придётся нелегалов, россияне якобы не знали.

Туристы превратились в нелегалов

Тем временем в греческих тюрьмах по аналогичным обвинениям суда ожидают ещё несколько граждан России. Так, по данным RT, в похожую историю попали Алексей Игумнов и Никита Шаталов, летом прошлого года устроившиеся механиками на яхту, которая должна была катать туристов. Первое же плавание закончилось для молодых людей арестом.

«30 сентября сын писал из турецкого Бодрума, что на следующий день они выходят в море с пассажирами, — рассказала RT мать одного из моряков Светлана Игумнова. — В ночь со 2 на 3 октября их судно попало в шторм. Со слов сына, капитан и его помощник успели покинуть судно ещё до начала сильного шторма. Никита и Алексей бросить 67 пассажиров, которые сидели в трюме, не смогли. Среди пассажиров были дети. Яхта была сильно перегружена, а волны были высокими. На сигнал SOS отозвался грузинский танкер, проходивший неподалёку. Всех, кто был на яхте, взяли на борт. Никита и Алексей просили высадить их в Турции, но капитан танкера решил иначе, и судно пристало в порту Каламата. Там ребят высадили на берег вместе со спасёнными пассажирами, а так как виз ни у кого не было, всех задержала греческая полиция».

По словам собеседницы, пассажиры оказались не туристами, а нелегальными мигрантами из Афганистана, Турции и других стран Ближнего Востока, которые хотели попасть в Италию.

«Эти нелегалы подтвердили на допросе, что наши ребята за штурвалом не стояли и никто из них не был капитаном, но их всё равно арестовали и теперь намерены отдать под суд», — отмечает Игумнова.

Как рассказала RT организатор сбора материальной помощи экипажу Алёна Басова, арестованные российские моряки содержатся в разных городах.

«Восемь человек в Афинах, двое в Косе и ещё четверо в Касторионе, — говорит Басова. — Мы открыли сбор средств на оплату услуг адвокатов, но люди не откликаются, поэтому деньги собрать пока не удалось. — Родные ребят подавлены и не знают, как помочь».

Комплексные проблемы

В российском консульстве в Афинах RT сообщили, что под арестом находятся 24 россиянина. Арестованным морякам предоставлены списки адвокатов. Сотрудники консульства посещали их в тюрьмах в декабре 2019 года.

«В последнее время в Греции участились случаи задержания российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах, — отмечают российские дипломаты. — Моряки действительно утверждают, что были вовлечены в перевозку мигрантов обманным путём. Греческие суды относятся к такому виду преступлений бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров не зафиксировано. Возможности дипмиссий и консульских учреждений в таких ситуациях ограничены».

Помощь арестованным морякам пытается оказывать общественная организация «Русская инициатива», которая в конце декабря 2019 года проводила круглый стол, посвящённый этой проблеме.

«Стоит отметить, что основной причиной бедственного положения наших соотечественников эксперты назвали правовую безграмотность, а также нежелание греческой стороны рассматривать проблемы комплексно», — рассказывали организаторы мероприятия».

Вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал RT, что к делу арестованных в Греции российских моряков подключился аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Наше обращение в работе у уполномоченного, также мы собираем рабочую группу для оперативного взаимодействия с ведомствами, — отметил Мельников. — Это необходимо для решения юридических и финансовых вопросов. Дело осложняется ещё и тем, что моряки находятся в разных изоляторах и у консульских работников не всегда есть возможность регулярно их всех посещать. Передача медикаментов и вещей первой необходимости тоже становится проблемой».

По словам собеседника, ближайшие судебные заседания назначены на 19 и 20 февраля.

«Будут рассматриваться дела в отношении Витаутаса Слушконицу, Алексея Любимова, Ивана Илларионова и Андрея Журавлёва, которым инкриминируют торговлю людьми и организацию незаконной миграции, — уточняет Мельников. — Только за одного такого мигранта по греческому законодательству можно получить от семи до 15 лет тюрьмы, а морякам вменяют по несколько десятков человек. Важно организовать им защиту на судебных процессах и добиваться признания их потерпевшими в этом деле. Вслед за этим можно будет требовать прекращения уголовных дел на основании конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми».