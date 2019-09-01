Обвинение России в "исторической неправде" в Польше объяснили "сменой подхода"

По его словам, Варшава выбрала гостями траурных мероприятий государства Евросоюза и НАТО, а также представителей "Восточного партнёрства". Выбор был сделан на основе "современного критерия", пояснил дипломат.

Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям тех дней в "духе исторической правды", а Россия якобы "совершенно не заинтересована" в этом, считает Шинковский.

Кроме того, Польша изменила свой подход к историческим вопросам, добавил поляк. Он напомнил, что десять лет назад одним из главных гостей мероприятий в честь годовщины начала Второй мировой войны был президент РФ Владимир Путин, но сейчас вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.

"Это историческая смена нашего подхода к вопросам истории", - пояснил польский дипломат. По его словам, относительно участия в мероприятиях президента Украины Владимира Зеленского Польша ждёт проявления украинским лидером "исторической правды".

Касательно участия в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, причиной этого стал прогресс Берлина в теме "признания Германией вины в контексте Второй мировой войны", подчеркнул Шинковский. Однако Польша продолжает ждать от ФРГ компенсации за потери во время войны, напомнил политик.