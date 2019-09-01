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Обвинение России в "исторической неправде" в Польше объяснили "сменой подхода"
01 сентября 2019, 14:09 • 64 • Политика
Россию не пригласили на мероприятия в Польше в память о годовщине начала Второй мировой войны, так как Варшава более не считает Москву заинтересованной в "духе исторической правды". Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский объяснил в интервью Radio Maryja, что это объясняется "сменой подхода к истории".
По его словам, Варшава выбрала гостями траурных мероприятий государства Евросоюза и НАТО, а также представителей "Восточного партнёрства". Выбор был сделан на основе "современного критерия", пояснил дипломат.
Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям тех дней в "духе исторической правды", а Россия якобы "совершенно не заинтересована" в этом, считает Шинковский.
Кроме того, Польша изменила свой подход к историческим вопросам, добавил поляк. Он напомнил, что десять лет назад одним из главных гостей мероприятий в честь годовщины начала Второй мировой войны был президент РФ Владимир Путин, но сейчас вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.
"Это историческая смена нашего подхода к вопросам истории", - пояснил польский дипломат. По его словам, относительно участия в мероприятиях президента Украины Владимира Зеленского Польша ждёт проявления украинским лидером "исторической правды".
Касательно участия в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, причиной этого стал прогресс Берлина в теме "признания Германией вины в контексте Второй мировой войны", подчеркнул Шинковский. Однако Польша продолжает ждать от ФРГ компенсации за потери во время войны, напомнил политик.
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