Обвинение, против которого не возразить. Русские указали на лицемерие одним фото

На посольстве США в Москве продемонстрировали проекцию. На ней - обложка журнала Time 1995 года, которая оправдывает бомбардировки Югославии.

В Москве очевидцы запечатлели, как на здании посольства США демонстрируется проекция, которая показывает лицемерие Запада.

На проекции показана обложка журнала Time за 1995 год. На ней - фото взрыва при бомбардировке Югославии.

Надпись на обложке журнала гласит: "Принуждая сербов к покорности. Обширная бомбовая атака открывает дверь к миру".

Как отметил блогер Меркури, обложка уже становится мемом у сторонников военной операции России на Украине. Используется как обвинение Запада в двойных стандартах и лжи. Сила этого мема в том, что на это нечего возразить, добавил он.

Напомним, что в 1995 году силы НАТО неделями бомбили позиции боснийских сербов. Всё это на Западе упрямо называли "гуманитарной интервенцией". 78 дней бомбёжек унесли жизни трёх тысяч человек, среди которых две трети составили мирные жители Сербии.