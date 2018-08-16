Обвинение просит приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы

• 88 • Украина

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Прокурор Главной военной прокуратуры Украины просит суд приговорить экс-президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы.

"Прокуратура просит приговорить бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы", - сказал в четверг во время дебатов в Оболонском районном суде Киева прокурор Максим Крыма.

Его выступление сопровождалось одновременными заявлениями адвокатов Януковича, которые настаивали на отводе всего состава суда.

На этом фоне прокуроры продолжали зачитывать текст обвинения, в котором Януковичу вменяется то, что 22-23 февраля 2014 года он "самоустранился от должности президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными для захвата территории Крыма, направил президенту РФ обращение с просьбой ввести войска в Украину".

Обвинение расценило это как подготовленное Россией юридическое обоснование для аннексии полуострова. За это прокуратуры просили приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Кроме того, по двум другим статьям обвинение просит наказать Януковича лишением свободы на 13 и 12 лет. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, прокуроры ходатайствовали окончательно назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кроме того, обвинение просит взыскать с Януковича "процессуальные расходы на привлечение экспертов во время досудебного расследования в сумме 98 тыс. 561 гривен 20 коп. (около $3,5 тыс.) на проведение судебных экспертиз".

Янукович обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".