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Обвинение просит приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы
16 августа 2018, 21:24 • 88 • Украина
КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Прокурор Главной военной прокуратуры Украины просит суд приговорить экс-президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы.
"Прокуратура просит приговорить бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы", - сказал в четверг во время дебатов в Оболонском районном суде Киева прокурор Максим Крыма.
Его выступление сопровождалось одновременными заявлениями адвокатов Януковича, которые настаивали на отводе всего состава суда.
На этом фоне прокуроры продолжали зачитывать текст обвинения, в котором Януковичу вменяется то, что 22-23 февраля 2014 года он "самоустранился от должности президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными для захвата территории Крыма, направил президенту РФ обращение с просьбой ввести войска в Украину".
Обвинение расценило это как подготовленное Россией юридическое обоснование для аннексии полуострова. За это прокуратуры просили приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Кроме того, по двум другим статьям обвинение просит наказать Януковича лишением свободы на 13 и 12 лет. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, прокуроры ходатайствовали окончательно назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Кроме того, обвинение просит взыскать с Януковича "процессуальные расходы на привлечение экспертов во время досудебного расследования в сумме 98 тыс. 561 гривен 20 коп. (около $3,5 тыс.) на проведение судебных экспертиз".
Янукович обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".
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