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Обвинение Пентагона в терроризме открывает Ирану путь к удару по США – политолог

07 января 2020, 22:39  •  59 • Политика
Политолог Владимир Шаповалов назвал признание Пентагона террористической организацией подготовкой к военному ответу Ирана на действия США. По его мнению, Тегеран вполне может нанести удар по Соединённым Штатам.
Признание Пентагона террористической организацией, заявил эксперт в разговоре с телеканалом "360", является следующим политическим шагом к возможному военному ответу Ирана Соединённым Штатам. "Мы наблюдаем подготовку Ирана к ответным действиям", - считает он.
Подготовка Тегерана носит разнообразный характер, в том числе включая в себя политические и дипломатические шаги, пояснил политолог. По его словам, убийство высокопоставленного деятеля суверенного государства на территории другой суверенной страны подпадает под понятие терроризма.
При этом решение парламента Ирана о признании Пентагона террористической организацией вполне соответствует тому, что случилось под Багдадом в ночь на 3 января, отметил Шаповалов. Кроме того, это зеркальная мера, так как ранее США признали террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитную часть ВС Ирана, напомнил эксперт.
Ранее парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией, сообщает "Политика сегодня". Такое решение было сделано после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

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