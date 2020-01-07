Обвинение Пентагона в терроризме открывает Ирану путь к удару по США – политолог

Признание Пентагона террористической организацией, заявил эксперт в разговоре с телеканалом "360", является следующим политическим шагом к возможному военному ответу Ирана Соединённым Штатам. "Мы наблюдаем подготовку Ирана к ответным действиям", - считает он.

Подготовка Тегерана носит разнообразный характер, в том числе включая в себя политические и дипломатические шаги, пояснил политолог. По его словам, убийство высокопоставленного деятеля суверенного государства на территории другой суверенной страны подпадает под понятие терроризма.

При этом решение парламента Ирана о признании Пентагона террористической организацией вполне соответствует тому, что случилось под Багдадом в ночь на 3 января, отметил Шаповалов. Кроме того, это зеркальная мера, так как ранее США признали террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитную часть ВС Ирана, напомнил эксперт.

Ранее парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией, сообщает "Политика сегодня". Такое решение было сделано после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.