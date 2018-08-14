«Обвинение мне непонятно»: полковник МВД Дмитрий Захарченко не признал своей вины

В Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по существу в отношении экс-заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что обвинение не основано на материалах уголовного дела. Как прошло первое заседание по делу полковника — в материале RT.

14 августа в Пресненском суде Москвы собралось много журналистов. Все ждали обвинительного заключения по самому громкому коррупционному делу последних лет — делу полковника Дмитрия Захарченко.

Подсудимого завели в зал в наручниках. За спиной он держал зелёный полиэтиленовый пакет с бумагами. Остановившись перед входом в зал, Захарченко с мрачным выражением лица осмотрел огромное количество прессы.

В начале заседания полковник ответил на вопросы судьи Елены Абрамовой о дате рождения, национальности, занимаемой должности и образовании. С едва заметной гордостью он сообщил, что имеет несколько высших образований, а также является кандидатом экономических наук.

Прокурор Милана Дигаева зачитала обвинительное заключение.

Полковнику инкриминируют получение взятки в размере 7 млн рублей от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, а также владельца ресторана La Maree Меди Дусса, который, по версии следствия, заплатил Захарченко $800 тыс. наличными за покровительство и подарил дисконтную карту на сумму 3,5 млн рублей.

Кроме того, полковнику вменяют воспрепятствование расследованию вывода средств из «Нота-Банка». Следствие установило, что Захарченко предупредил экс-финансового директора банка Галину Марчукову о готовящихся обысках в её квартире в рамках дела об уклонении ОАО «Электрозавод» от уплаты налогов.

Из документа следует, что изначально полковнику подарили скидочную карту в ресторан La Maree на 30%, а затем поменяли на 50%. В одном ресторане этой сети Захарченко оставил более 2 млн рублей, а в другом — около 500 тыс. рублей.

После того, как обвинение было зачитано, Захарченко заявил, что ему обвинение непонятно. Судья переспросила, но он повторил: «Мне непонятно. Защитники подготовят к следующему заседанию мою позицию». Затем полковник процитировал генпрокурора Андрея Вышинского.

«Признание — царица доказательств. Так вот это обвинение не основано на материалах уголовного дела», — заявил Захарченко.

Адвокаты подсудимого попросили, чтобы сторона обвинения предоставила суду доказательства вины Захарченко, а после они пообещали предоставить свои.

Судья поинтересовалась, будет ли Захарченко давать показания сам. Он согласился, но уточнил, что лишь после того, как будут все свидетели. Полковник настаивает на том, что обвинение и материалы дела расходятся и готов привести массу примеров. Кроме того, он попросил предоставить ему несколько томов дела, чтобы подготовиться к опросу свидетелей.

В разговоре с судьей Захарченко вёл себя вежливо и попросил в следующий раз провести заседание пораньше. Когда полковника уводили из здания суда, он крикнул вслед одному из журналистов, что нужно писать правду.

Расследование в отношении Захарченко было инициировано главой управления «М» ФСБ Сергеем Алпатовым. Оперативно-розыскные мероприятия проводились с декабря 2015 года.

Полковник Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ 9 сентября 2016 года. В его машине было найдено 20 млн рублей.

Крупные суммы денег были обнаружены также в одной из его квартир — $120 млн и €2 млн наличными. Кроме того, при обыске на рабочем месте Захарченко в помойном ведре туалета оперативники обнаружили ключ от автомобиля Acura, в котором лежали его паспорта, а также 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс.

Полковник и члены его семьи также оказались владельцами 27 объектов недвижимости (11 квартир и 16 машино-мест) и четырёх дорогих автомобилей Mercedes-Benz и Porsсhe Cayenne.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы вынес решение об изъятии имущества общей стоимостью порядка 9 млрд рублей в пользу государства. Генпрокуратура настаивала на том, что учётом незаконных доходов занималась мать подсудимого Валентина Захарченко. Адвокаты полковника пытались оспорить данное постановление. Однако в июле 2018 года изъятые из имущества средства в размере 9 млрд рублей были перечислены в бюджет.

Дело в отношении Захарченко расследовало Главное следственное управление СК РФ по Москве.