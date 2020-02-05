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Обвал спроса в Китае из-за коронавируса уронил цены на нефть до минимума
05 февраля 2020, 02:54 • 48 • В мире
На лондонской бирже ICE цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимального значения за последние 13 месяцев. Снижение котировок связали с обвалом спроса на нефть в Китае из-за эпидемии коронавируса.
Впервые с января 2019 года цена за баррель североморской нефти опустилась ниже 55 долларов. По мнению экспертов, это может стать "крупнейшим шоком спроса" со времён глобального финансового кризиса 2008 года.
С 20 января цены на нефть снизились почти на 15%. Как предполагают аналитики Citigroup, цена барреля может дойти до $47.
По данным агентства Bloomberg, из-за введенного на фоне распространения коронавируса карантина спрос на нефть в Китае упал на 20%. Последствия этого начинают сказываться по всему миру, поскольку ряд китайских нефтеперерабатывающих заводов замедляют или прекращают свою деятельность, а грузы западноафриканской нефти перепродаются.
ОПЕК и ее союзники рассматривают возможность проведения экстренной встречи для обсуждения более глубокого сокращения добычи нефти в целях стабилизации цен и предотвращения глобального перенасыщения рынка.
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