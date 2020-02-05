Обвал спроса в Китае из-за коронавируса уронил цены на нефть до минимума

Впервые с января 2019 года цена за баррель североморской нефти опустилась ниже 55 долларов. По мнению экспертов, это может стать "крупнейшим шоком спроса" со времён глобального финансового кризиса 2008 года.

С 20 января цены на нефть снизились почти на 15%. Как предполагают аналитики Citigroup, цена барреля может дойти до $47.

По данным агентства Bloomberg, из-за введенного на фоне распространения коронавируса карантина спрос на нефть в Китае упал на 20%. Последствия этого начинают сказываться по всему миру, поскольку ряд китайских нефтеперерабатывающих заводов замедляют или прекращают свою деятельность, а грузы западноафриканской нефти перепродаются.

ОПЕК и ее союзники рассматривают возможность проведения экстренной встречи для обсуждения более глубокого сокращения добычи нефти в целях стабилизации цен и предотвращения глобального перенасыщения рынка.