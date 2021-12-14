Обвал рубля – девальвация. Пронько оценил главный панический прогноз Нового года

Абсолютное большинство граждан России убеждены, что после новогодних каникул рубль ждёт серьёзный обвал. Даже по опросам, проведённым ЦБ, каждый второй считает, что новая девальвация неизбежна. Насколько обоснован подобный пессимизм?

Правительство и ЦБ вновь за наш счёт решат поправить положение? Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов сильно рискуют в интересах сырьевых олигархов. Новая девальвация приведёт к резкому росту цен, зависимость от потребительского импорта колоссальная, что вызовет мощное социальное недовольство.

Только за один минувший месяц рубль потерял по отношению к доллару почти 10%. Новая фактическая девальвация привела не только к тому, что ценники на товары в магазинах постоянно меняют, но резко увеличила пессимизм у граждан России.

Большинство уверено, что сразу после Нового года русская национальная валюта в очередной раз обвалится: доллар в районе 81-82 рублей, а евро пробьёт вверх отметку в 92 рубля. Таковы результаты исследования, проведённого порталом Superjob. Эти значения выше на 10%, чем текущая ситуация на валютном рынке. Эти цифры имеют прямую корреляцию с опросом, который, в свою очередь, провёл Центробанк: каждый второй в России ожидает дальнейшего ослабления рубля.

В минувшем 2020-м рубль девальвировали на 20%. Национальная валюта не смогла отыграть потери, и это при том, что рост цен на нефть максимальный за последние 6 лет и беспрецедентный скачок цен на газ, металлы, другие российские сырьевые экспортные товары.

Очевидно, что против рубля, как это ни странно прозвучит, играют Минфин и ЦБ. Речь идёт о так называемом бюджетном правиле, в рамках которого все сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка направляются на скупку иностранной валюты и выводятся за границу. Только с начала этого года Минфин приобрёл на бирже $32 млрд, направив на эти цели 2,3 триллиона руб. Если государство становится барыгой и спекулянтом, то национальной валюте ничего хорошего не светит. Между тем отток капитала из России бьёт рекорды за последние 7 лет. По данным ЦБ, за одиннадцать месяцев этого года чистый вывоз капитала частным сектором составил почти $74 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центральный банк для Минфина постоянно покупает валюту. Это такой перманентный бит, перманентная покупка и спрос, генерируемый нашими монетарными властями на валюту вообще, и доллары они берут, и евро, и золото частично. И это, естественно, приводит к тому, что позитивные вещи, связанные с внешней конъюнктурой, для рубля фактически нивелируются в ноль, – объяснил в беседе с Царьградом экономический обозреватель Олег Богданов. – Ну и тут возникают различные другие факторы, которые определяют динамику нашей валюты. Это прежде всего притоки и оттоки капитала в наши активы. Вот как только конъюнктура неблагоприятная на рынке акций, связанная с геополитикой и действиями Центробанка, который, повышая ставку, приводит фактически в перспективе к тому, что игроки на рынке ждут рецессию в российской экономике, спад, и поэтому у нас такая получилась инвертируемая кривая доходности, то есть доходность по коротким облигациям намного выше, чем по дальним, и это приводит к тому, что и рынок облигаций в этом отношении не очень интересен для инвесторов. Создаётся такой отток давления на наши активы, и вот этот отток приводит к ослаблению российской валюты.

Наблюдается и колоссальный отток капитала. Две трети условной валютной прибыли, которую заработала экономика, покинули пределы России. ЦБ говорит о $111 млрд долларов – на таком уровне оказался профицит текущего счёта платежного баланса. Однако почти половину итоговой суммы обеспечивают операции крупного бизнеса, который выводит деньги в виде прямых инвестиций в офшоры. Накопленным итогом отток составил около $30 млрд.

Дело в том, что все эти ожидания и опросы фиксируются на фоне ухудшения геополитики. И всё это очень давит на ожидания, потому что традиционно в конце года у нас рубль слабый. И надо сказать, вообще на каждого жителя России у нас очень высокая долговая нагрузка, – сказал руководитель департамента инвестанализа ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. – И очень мало домохозяйств, которые имеют накопления. Вот, по опросам, только 30 процентов населения имеют средства прожить только на полгода, запас прочности. Поэтому такой низкий запас прочности диктует то, что люди очень пессимистично настроены. Основания, конечно, есть, то есть политика ФРС будет ужесточаться, доллар будет укрепляться. Основания есть, но всё же надо помнить, что с точки зрения платёжного баланса первый квартал, как правило, хороший.

Отмечу, что эксперты в массе своей не разделяют пессимизм граждан по поводу дальнейшей ситуации с рублём. Однако на курс существенным образом давят геополитические риски.

Падение курса рубля в ноябре объясняется, прежде всего, геополитикой. В ряде американских СМИ циркулирует информация о том, что Россия может напасть на Украину, может быть военная агрессия. Такую же точку зрения высказывают и официальные лица, как американские, так и европейские, – сказал экономист Сергей Суверов. – Понятно, что перспективы рубля будут во многом в январе зависеть от развития геополитической ситуации. Если будет всё-таки военное столкновение России с Украиной, то курс рубля может опуститься и к ста, и даже больше рублей за доллар, но я надеюсь, что всё-таки этого не произойдёт, потому что издержки военной операции слишком высоки. Это и экономические издержки, и социальные, и политические. Поэтому с учётом того, что я всё-таки склоняюсь к тому, что геополитические риски будут снижаться, то я не вижу какого-то драматического ослабления курса рубля, такого сценария.

Что с того?

Помимо геополитики на рубль давит возможная новая волна пандемии, падение цен на нефть, введение "адских" санкций против банков и госдолга России. Однако главные риски для нашей национальной валюты, на мой взгляд, не внешние, а внутренние.

Пока ЦБ и Минфин – главные валютные спекулянты, которые преследуют интересы сырьевых дельцов и иностранных бенефициаров, пока будет действовать так называемое бюджетное правило, рубль обречён на поражение и перманентную девальвацию.

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