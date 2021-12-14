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Обвал рубля – девальвация. Пронько оценил главный панический прогноз Нового года
14 декабря 2021, 07:55 • 50 • Политика
Абсолютное большинство граждан России убеждены, что после новогодних каникул рубль ждёт серьёзный обвал. Даже по опросам, проведённым ЦБ, каждый второй считает, что новая девальвация неизбежна. Насколько обоснован подобный пессимизм?
Правительство и ЦБ вновь за наш счёт решат поправить положение? Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов сильно рискуют в интересах сырьевых олигархов. Новая девальвация приведёт к резкому росту цен, зависимость от потребительского импорта колоссальная, что вызовет мощное социальное недовольство.
Только за один минувший месяц рубль потерял по отношению к доллару почти 10%. Новая фактическая девальвация привела не только к тому, что ценники на товары в магазинах постоянно меняют, но резко увеличила пессимизм у граждан России.
Большинство уверено, что сразу после Нового года русская национальная валюта в очередной раз обвалится: доллар в районе 81-82 рублей, а евро пробьёт вверх отметку в 92 рубля. Таковы результаты исследования, проведённого порталом Superjob. Эти значения выше на 10%, чем текущая ситуация на валютном рынке. Эти цифры имеют прямую корреляцию с опросом, который, в свою очередь, провёл Центробанк: каждый второй в России ожидает дальнейшего ослабления рубля.
В минувшем 2020-м рубль девальвировали на 20%. Национальная валюта не смогла отыграть потери, и это при том, что рост цен на нефть максимальный за последние 6 лет и беспрецедентный скачок цен на газ, металлы, другие российские сырьевые экспортные товары.
Очевидно, что против рубля, как это ни странно прозвучит, играют Минфин и ЦБ. Речь идёт о так называемом бюджетном правиле, в рамках которого все сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка направляются на скупку иностранной валюты и выводятся за границу. Только с начала этого года Минфин приобрёл на бирже $32 млрд, направив на эти цели 2,3 триллиона руб. Если государство становится барыгой и спекулянтом, то национальной валюте ничего хорошего не светит. Между тем отток капитала из России бьёт рекорды за последние 7 лет. По данным ЦБ, за одиннадцать месяцев этого года чистый вывоз капитала частным сектором составил почти $74 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наблюдается и колоссальный отток капитала. Две трети условной валютной прибыли, которую заработала экономика, покинули пределы России. ЦБ говорит о $111 млрд долларов – на таком уровне оказался профицит текущего счёта платежного баланса. Однако почти половину итоговой суммы обеспечивают операции крупного бизнеса, который выводит деньги в виде прямых инвестиций в офшоры. Накопленным итогом отток составил около $30 млрд.
Отмечу, что эксперты в массе своей не разделяют пессимизм граждан по поводу дальнейшей ситуации с рублём. Однако на курс существенным образом давят геополитические риски.
Что с того?
Помимо геополитики на рубль давит возможная новая волна пандемии, падение цен на нефть, введение "адских" санкций против банков и госдолга России. Однако главные риски для нашей национальной валюты, на мой взгляд, не внешние, а внутренние.
Пока ЦБ и Минфин – главные валютные спекулянты, которые преследуют интересы сырьевых дельцов и иностранных бенефициаров, пока будет действовать так называемое бюджетное правило, рубль обречён на поражение и перманентную девальвацию.
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