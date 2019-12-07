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Обвал на рынке парламентских кресел?
07 декабря 2019, 15:54 • 118 • Аналитика
Рядовое, по нынешним временам, дело о банкротстве строительной компании получило неожиданный поворот на заседании арбитражного суда в Барнауле. Бывший генеральный директор старейшего предприятия края «СтройГАЗ» Евгений Ледин обвинил своего экс-партнера Сергея Белоусова в выводе средств из компании, в том числе для покупки кресла сенатора.
По словам Ледина, которые приводит информационное агентство «Банкфакс», Сергей Белоусов неоднократно пользовался деньгами предприятия в собственных целях: на взятки неким должностным лицам и на вторую часть зарплаты топ-менеджерам компании. Все это, по мнению бывшего гендиректора, привело предприятие к глубокому кризису. И в сентябре 2017 года решением алтайского арбитражного суда в «СтройГАЗе» была введена процедура внешнего управления.
«Для того, чтобы Белоусову стать сенатором в первый раз, «СтройгГАЗу» надо было заплатить $7 млн, во второй раз — 100 млн рублей. Почему-то ставки изменились. За третий раз был запрос снова на 100 млн рублей. Потом я уже не работал, но, скорее всего, последняя сумма была выведена с завода ЖБИ-100 и с цементного завода, так как в конце 2015 года «СтройГАЗ» не обладал достаточным запасом средств»,- цитирует слова бывшего гендиректора агентство.
Решением алтайского арбитражного суда в мае 2018 года Евгений Ледин признан несостоятельным, а его имущество подлежащим реализации.
На сегодняшний день комментариями самого члена верхней палаты парламента Сергея Белоусова местные СМИ не располагают.
«Наша Версия-Сибирь»
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