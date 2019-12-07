Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Полный ловушек" саммит в Париже: Избавятся ли Германия и Франция от &...
Берут "на слабо" пограничников: В Крыму оценили шансы проведения пешего хода из ...
"Сгинул очередной предатель": В США умер майор-перебежчик, 5 лет "...
"Я знаю Путина": Джо Байден назвал главную цель президента России
Главная / Аналитика

Обвал на рынке парламентских кресел?

07 декабря 2019, 15:54  •  118 • Аналитика
Рядовое, по нынешним временам, дело о банкротстве строительной компании получило неожиданный поворот на заседании арбитражного суда в Барнауле. Бывший генеральный директор старейшего предприятия края «СтройГАЗ» Евгений Ледин обвинил своего экс-партнера Сергея Белоусова в выводе средств из компании, в том числе для покупки кресла сенатора.
По словам Ледина, которые приводит информационное агентство «Банкфакс», Сергей Белоусов неоднократно пользовался деньгами предприятия в собственных целях: на взятки неким должностным лицам и на вторую часть зарплаты топ-менеджерам компании. Все это, по мнению бывшего гендиректора, привело предприятие к глубокому кризису. И в сентябре 2017 года решением алтайского арбитражного суда в «СтройГАЗе» была введена процедура внешнего управления.
«Для того, чтобы Белоусову стать сенатором в первый раз, «СтройгГАЗу» надо было заплатить $7 млн, во второй раз — 100 млн рублей. Почему-то ставки изменились. За третий раз был запрос снова на 100 млн рублей. Потом я уже не работал, но, скорее всего, последняя сумма была выведена с завода ЖБИ-100 и с цементного завода, так как в конце 2015 года «СтройГАЗ» не обладал достаточным запасом средств»,- цитирует слова бывшего гендиректора агентство.
Решением алтайского арбитражного суда в мае 2018 года Евгений Ледин признан несостоятельным, а его имущество подлежащим реализации.
На сегодняшний день комментариями самого члена верхней палаты парламента Сергея Белоусова местные СМИ не располагают.
«Наша Версия-Сибирь»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 23:39
Ни левым, ни правым
07 декабря 2019, 09:24
Литовская «демократия» против России
05 декабря 2019, 18:24
Угроза налицо? Российский софт против американской демократии
07 декабря 2019, 09:24
Кто заказал Европу и стоит ли бояться этого России?
06 декабря 2019, 20:24
В поисках легитимности
07 декабря 2019, 12:39
Учитель под прикрытием: литература у нас есть, и отличная
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошл...
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пост...
07 декабря 2019, 02:54
Европа велела Украине исправить дискриминационный закон о языке
07 декабря 2019, 01:28
Разгадка 1937. Тайное становится явным. А. Колпакиди. И. Шишкин
07 декабря 2019, 02:54
"Считает нищету и бедность своей заслугой": Делягин сравнил политику Медвед...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
02 декабря 2019, 09:09
Триллион долларов для российской экономики
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.