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Обуздать поискового гиганта: Google вызвала в суд большая часть штатов США - СМИ
08 июля 2021, 05:30 • 84 • В мире
Вашингтон (округ Колумбия) и 36 штатов США вызвали в суд Google. Они заявили, что компания пользуется своим монопольным положением. Американские СМИ написали о новой попытке обуздать поискового гиганта.
Издание Politico сообщило читателям об иске, поданном в федеральный суд Калифорнии. Вашингтон и 36 штатов "открыли новый фронт в попытках обуздать поискового гиганта", сказано в статье.
Компания Google является владельцем магазина Google Play Store, из которого загружается подавляющее большинство приложений для устройств с операционной системой Android. Понимая это, IT-гигант решил озолотиться.
Компания заявила, что с сентября 2021 года разработчики приложений должны платить 30% комиссии с продаж цифровых товаров и услуг. Кроме того, создатели ПО обязаны принимать платежи через платёжную систему от Google. Компания пошла на некоторые "послабления": она разрешила снизить комиссию до 15%, пока разработчики нового приложения не заработают на нём первый миллион долларов.
Защита Google утверждает, что все эти требования не отличаются от других на IT-рынке. Выплачиваемые комиссии якобы даже выгодны разработчикам, ведь эти деньги позволяют обновлять экосистему Google, совершенствовать её инструменты.
"Если разработчик считает, что требования Google неадекватны, он может распространять свои приложения другими способами", - заявил руководитель политики Google для Android и Google Play Уилсон Уайт.
Напомним, что учредитель Царьграда Константин Малофеев ранее жёстко раскритиковал транснациональные корпорации, которые установили монополию на рынке и теперь диктуют всему миру свои условия. Он предложил бывшему президенту США Дональду Трампу вместе бороться с диктатом корпорации Google, создав собственные платформы мирового уровня. Копия письма есть в распоряжении Царьграда.
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