|
Обувная, кабинет стоматолога, магазин: Репортер описал "допуслуги" в Пентагоне
30 июля 2021, 00:05 • 80 • В мире
Перечень "допуслуг" для сотрудников Пентагона оказался немаленьким.
Журналист побывал в здании министерства обороны США и описал, что находится внутри. Помимо музейные экспонатов, выставленных за стеклянными витринами в здании оказались совсем уж непрофильные, хотя и нужные для военных, объекты.
Так, внутри Пентагона нашлась обувная, прачечная, а также кабинет стоматолога и магазин.
"Корреспондент РИА Новости побывал в Пентагоне - на слушаниях по одному из узников Гуантанамо (на такие мероприятия пускают прессу).
К секретным планам и красной кнопке не пустили. Внутри здания удалось обнаружить обувную мастерскую, кабинет стоматолога, прачечную, магазин, стенды мультимедиа и разные музейные экспонаты", - говорится в сообщении РИА Новости.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2021, 00:00
|
26 июля 2021, 06:15
|
28 июля 2021, 14:10
|
26 июля 2021, 02:35
|
23 июля 2021, 23:15
|
27 июля 2021, 20:45
|
28 июля 2021, 00:25