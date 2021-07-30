Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / В мире

Обувная, кабинет стоматолога, магазин: Репортер описал "допуслуги" в Пентагоне

30 июля 2021, 00:05  •  80 • В мире
Перечень "допуслуг" для сотрудников Пентагона оказался немаленьким.
Журналист побывал в здании министерства обороны США и описал, что находится внутри. Помимо музейные экспонатов, выставленных за стеклянными витринами в здании оказались совсем уж непрофильные, хотя и нужные для военных, объекты.
Так, внутри Пентагона нашлась обувная, прачечная, а также кабинет стоматолога и магазин.
"Корреспондент РИА Новости побывал в Пентагоне - на слушаниях по одному из узников Гуантанамо (на такие мероприятия пускают прессу).
К секретным планам и красной кнопке не пустили. Внутри здания удалось обнаружить обувную мастерскую, кабинет стоматолога, прачечную, магазин, стенды мультимедиа и разные музейные экспонаты", - говорится в сообщении РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






80
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 14:55
Погибших при вакцинировании уже 10 тысяч: Страшный урок Болгарии для России, Европы и всего мира
29 июля 2021, 12:10
Президент Литвы отверг возможность переговоров с Минском
29 июля 2021, 18:35
Онищенко обрушился на болгарского министра: "Нельзя такие вещи говорить"
29 июля 2021, 20:25
"Безработица? А чё такого?": Жительницу Канар возмутила борьба с COVID в Испании
29 июля 2021, 20:25
Ковид-коек в 4 раза меньше, чем нужно. Тайский чиновник признал катастрофу: "Говорю откровенно"
29 июля 2021, 23:05
Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
28 июля 2021, 14:10
Украина может лишиться не только транзита, но и газа вовсе
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
23 июля 2021, 23:15
Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол
27 июля 2021, 20:45
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.