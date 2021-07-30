Обувная, кабинет стоматолога, магазин: Репортер описал "допуслуги" в Пентагоне

Перечень "допуслуг" для сотрудников Пентагона оказался немаленьким.

Журналист побывал в здании министерства обороны США и описал, что находится внутри. Помимо музейные экспонатов, выставленных за стеклянными витринами в здании оказались совсем уж непрофильные, хотя и нужные для военных, объекты.

Так, внутри Пентагона нашлась обувная, прачечная, а также кабинет стоматолога и магазин.

"Корреспондент РИА Новости побывал в Пентагоне - на слушаниях по одному из узников Гуантанамо (на такие мероприятия пускают прессу).

К секретным планам и красной кнопке не пустили. Внутри здания удалось обнаружить обувную мастерскую, кабинет стоматолога, прачечную, магазин, стенды мультимедиа и разные музейные экспонаты", - говорится в сообщении РИА Новости.