Обучение на магистрали, отмена «площадки» и сроки пересдачи: утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство России утвердило новый порядок проведения экзамена на получение водительских прав. Главное изменение — отказ от разделения процедуры тестирования на два этапа: «площадку» и «город» (базовые навыки управления машиной теперь будут проверяться перед выездом в город). Кроме того, появится возможность ездить на учебных автомобилях по магистралям. А отрицательную оценку можно будет аннулировать по жалобе на неправомерные действия экзаменатора.

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в публикации на сайте кабмина.

Как следует из комментариев правительства, утверждённые меры призваны усовершенствовать систему допуска к управлению транспортом в связи с изменением порядка экзамена.

Как полагают в кабмине, речь идёт о «смещении акцента проверки умений и навыков управления» транспортом, приобретённых в процессе обучения, на испытания «в условиях реальной дорожной обстановки».

Утверждённые изменения будут вступать в силу поэтапно. С 2020 года у обучающихся вождению появится возможность выезжать на магистрали.

В беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил важность этой поправки.

«Что касается магистралей, это вещь действительно необходимая. Иначе у нас выезжали водители, которые вообще не умеют управлять автомобилями на магистралях. И учить их, конечно, нужно в обязательном порядке», — сказал он.

Более комплексным будет изменение правил двух этапов проверки навыков вождения, известных как «площадка» и «город». Если раньше речь шла о двух самостоятельных частях экзамена, то теперь они объединены в одну. Соответствующие изменения вступят в силу с октября 2020 года.

Мужчина сдаёт теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Теперь основные навыки управления транспортным средством, которые прежде проверялись в ходе экзамена на специальной площадке, потребуются на вводной части единого испытания. Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы и «территории, имеющие твёрдое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог», уточнили в кабмине. Принимающий экзамен инспектор в безопасных условиях проверит эти умения перед выездом в город.

В правительстве пояснили, что такой порядок позволит исключить возможность допуска водителя со слабой подготовкой к управлению транспортом в условиях дорожного движения и обеспечит безопасность самому процессу испытаний.

Вместе с этим для мототранспортных средств практический экзамен (или «площадка») сохранится в прежнем виде и будет проходить на участках, закрытых для другого транспорта и пешеходов.

Среди других изменений — возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на несправедливо поставленную отрицательную оценку.

Подробности этой меры в минувшем сентябре описал глава ГИБДД Михаил Черников. Он сказал, что она повысит качество оценки навыков и умений, приобретённых будущими водителями в процессе обучения.

«Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведённых экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с тем ГИБДД сможет отменить и положительный итог, если выяснится, что кандидат в водители представил поддельные документы.

В дополнение к этому уточнены сроки повторной сдачи экзаменов. Проверить теоретические знания можно будет не ранее чем через семь, но и не позже чем через 30 дней после предыдущей попытки. Для пересдачи экзамена по навыкам вождения также придётся подождать не менее семи, но не более 60 дней. В случае провала и третьей попытки следующий шанс сдать экзамен предоставят не раньше чем через месяц, но не позднее трёх месяцев.

Кроме того, в документе уточнён возраст, с которого можно начинать обучение для последующего получения прав.

«Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе, троллейбусе и трамвае — не менее 20 лет», — пояснили в правительстве.

В беседе с RT председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин указал, что утверждённые изменения не слишком радикальны. Вместе с тем он полагает, что сам экзамен не может выявить устойчивые навыки управления транспортным средством.

«Он может выявить только знания и первичные умения. Ничему другому в автошколе научить не могут, остальное даётся опытом. В любом случае ещё года полтора-два человеку надо набираться водительского опыта», — полагает эксперт.