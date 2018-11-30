«Обсуждение серьезных вопросов откладывается»: Песков о последствиях отмены переговоров Трампа и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков очертил потенциальные последствия внезапной отмены встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе. «Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — посетовал Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин готов к проведению контактов со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свете того, что переговоры на полях G20 были отменены, Кремлю лишь остается выразить сожаление.

Напомним, что конференция лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» пройдет в столице Аргентины 30 ноября и 1 декабря. Ранее планировалось, что американский и российский президент встретятся во время саммита для обмены мнениями.

Советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон даже назвал эти переговоры продолжением начатого в Хельсинки диалога. Тем не менее хозяин Белого дома принял решение об их отмене, ознакомившись с докладом по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе», — сказал Дмитрий Песков, добавив: «Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время».