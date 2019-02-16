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Обсуждать санкционную политику с ЕС и США бессмысленно - Захарова
16 февраля 2019, 02:39 • 71 • Политика
Как считает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, с США и ЕС бесполезно обсуждать санкционную политику, так как те выдумывают поводы из ничего.
Санкционную политику Евросоюза и США бесполезно обсуждать. Так считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Напомним, ранее стало известно о том, что Евросоюз хочет в ближайшее время ввести санкции в отношении шести граждан РФ в качестве наказания за инцидент в Керченском проливе.
Комментируя ситуацию, она отметила, что данный вопрос бессмысленно обсуждать с европейскими дипломатами, так как они придумывают поводы из ничего.
"Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны - абсолютно не имеющие под собой основания", - заявила Захарова, в эфире телеканала "Россия 1".
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