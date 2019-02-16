Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Их нельзя переговорить": Советская актриса посоветовала украинцам сто...
"Ради борьбы с гуманитарным кризисом": Трамп подписал декларацию о вве...
Путина ввели в курс дела о задержаниях верхушки Baring Vostok - Песков
Бывший вице-спикер Госдумы умер после тяжелого онкологического заболевания
Главная / Политика

Обсуждать санкционную политику с ЕС и США бессмысленно - Захарова

16 февраля 2019, 02:39  •  71 • Политика
Как считает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, с США и ЕС бесполезно обсуждать санкционную политику, так как те выдумывают поводы из ничего.
Санкционную политику Евросоюза и США бесполезно обсуждать. Так считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Напомним, ранее стало известно о том, что Евросоюз хочет в ближайшее время ввести санкции в отношении шести граждан РФ в качестве наказания за инцидент в Керченском проливе.
Комментируя ситуацию, она отметила, что данный вопрос бессмысленно обсуждать с европейскими дипломатами, так как они придумывают поводы из ничего.
"Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны - абсолютно не имеющие под собой основания", - заявила Захарова, в эфире телеканала "Россия 1".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


71
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 16:54
"Отдохнуть и покататься": Путин назвал вторую цель, для которой он пригласил Лукашенко в Сочи
15 февраля 2019, 23:24
"Их нельзя переговорить": Советская актриса посоветовала украинцам сторониться русских
15 февраля 2019, 20:09
"Им нужны мирные жертвы": Донецкие добровольцы экстренно собрались в Москве из опасений кровавой предвыборной гонки на Украине
Загрузка...
16 февраля 2019, 02:39
Помпео заподозрил Россию в попытке поставить США в "невыгодное положение" в Арктике
15 февраля 2019, 23:24
Путина ввели в курс дела о задержаниях верхушки Baring Vostok - Песков
15 февраля 2019, 23:24
Престарелый поручик Ржевский, которому иногда "перепадает": Журналистка описала роль США в мире
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
16 февраля 2019, 02:24
Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу
16 февраля 2019, 02:24
«Номинальное образование»: зачем Дания, Латвия и Эстония создают дивизию в структуре ...
16 февраля 2019, 02:24
Украинские правозащитники подали жалобу в ООН из-за ситуации с УПЦ
16 февраля 2019, 00:54
Для беженцев сирийского лагеря "Эр-Рукбан" подготовлены временные пункты
16 февраля 2019, 02:24
Хищение через кредит: руководство инвестфонда Baring Vostok заподозрили в присвоении ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.