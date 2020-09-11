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Обсуждать отравление Навального хотели ещё до диагноза. Русские разоблачили "предвидение" ПАСЕ
11 сентября 2020, 04:45 • 68 • Политика
Российская делегация в ПАСЕ выявила странности в августовской повестке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как отметил глава российской делегации Пётр Толстой, он даже направлял запрос главе Комиссии по юридическим вопросам и правам человека из-за темы обсуждения. Толстой указал, что вопрос об отравлении хотели обсуждать ещё до постановки диагноза оппозиционера.
Российские дипломаты обнаружили странности в августовской повестке ПАСЕ. Европейские дипломаты намеревались обсуждать ситуацию с Алексеем Навальным ещё до появления информации о его состоянии.
По словам главы делегации Петра Толстого, в качестве докладчика по этому вопросу был заявлен Владимир Кара-Мурза.
По поводу внезапного "предвидения" ПАСЕ об отравлении Навального главе Комиссии по юридическим вопросам и правам человека был направлен запрос с просьбой прояснить ситуацию
Но в итоге председатель комиссии Борис Цилевич "единолично принял решение о направлении запроса в Бюро ПАСЕ с просьбой поручить комиссии по юридическим вопросам подготовку доклада о якобы отравлении" Навального.
Толстой подчеркнул, что европейским коллегам следовало бы обсуждать подтверждённые факты, а не слухи. Он также выразил огорчение тем, что органы Совета Европы опускаются до обсуждения слухов, жертвуя и нормами регламента, и собственной репутацией.
"Что касается конкретной ситуации, то это очередная провокация, нацеленная на демонизацию России", - резюмировал политик.
Напомним, что до сентября не было понятно, что произошло с оппозиционером. В сентябре Германия выдала заявление, будто Навального отравили веществом группы "Новичок".
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