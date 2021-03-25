Обсуждать нечего: Байден отнекивается от звонка Зеленскому

Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американский лидер продолжает игнорировать украинского коллегу

Новый глава США Джо Байден успел сделать немало заявлений и действий на высоком посту. При этом лидер Незалежной Владимир Зеленский так и не был удостоен чести пообщаться с американским президентом по телефону. Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент прояснил сложившуюся ситуацию.



По словам высокопоставленного американца, на данный момент главнокомандующему США и президенту Незалежной пока особо не о чем говорить. Как отметил Кент, такой "символичный" звонок должен иметь под собой существенную базу. Представитель Америки пояснил, что Вашингтон желает Украине успехов, однако чтобы встать на путь истинный ей необходимо проводить "правильные действия и правильные формы".

Видимо, пока поступки киевского режима недостаточно удовлетворяют американские власти. А значит и говорить главе США с президентом Незалежной нет смысла.

В беседе с украинским подразделением "Голоса Америки" (СМИ признано иноагентом на территории России) Кент добавил: в Вашингтоне не оставляют надежд, что общение Джо Байдена с Владимиром Зеленским состоится в недалеком будущем.

Схожее мнение по поводу игнора со стороны Байдена высказали политические аналитики издания The Washington Post. Там указали, что американский президент ждет от украинского лидера активной работы внутри подконтрольной ему страны.