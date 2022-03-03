Обсуждать безопасность готовы, но: Госсекретарь США выставил два условия России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов обсуждать безопасность и ситуацию на Украине, однако есть условия. Он озвучил два из них.

В среду состоялась пресс-конференция, где Блинкена попросили ответить, готовы ли США к дипломатии с Россией. Он ответил утвердительно: обсуждать безопасность готовы, но есть два условия.

"Если Россия отведёт войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое", - произнёс госсекретарь США.

Он добавил: почти каждый день контактирует со своим другом – главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Блинкен заверил киевского коллегу, что Штаты готовы поддержать любой переговорный процесс Незалежной с Россией, если удастся достичь перемирия.

США и их союзники координируют свои действия, чтобы как можно скорее поставить Украине вооружение, включая противотанковые системы и средства ПВО, а также боеприпасы.