Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Пр...
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
Главная / В мире

«Обсуждались двусторонние отношения»: в Кремле раскрыли детали разговора Путина и главы ЦРУ

08 ноября 2021, 18:15  •  147 • В мире
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что политики обсудили двусторонние отношения, региональные конфликты и вопросы кибербезопасности. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Бёрнс в ходе пребывания в Москве подтвердил необходимость соблюдения Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.
 
РИА Новости © Алексей Даничев
 

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом и обсудил с ним ряд двусторонних вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такой разговор имел место, телефонный. Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике», — сообщил он.

Представитель Кремля также подтвердил, что Путин и Бёрнс обменялись мнениями по региональным конфликтам и обсудили вопросы кибербезопасности.

Напомним, глава ЦРУ вместе с американской делегацией находился с визитом в Москве 2-3 ноября. Как сообщили в посольстве США в Москве, Бёрнс прибыл в российскую столицу по поручению американского президента Джо Байдена.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной и попытаться определить, что мотивирует действия России», — говорится в сообщении.

По данным CNN, после визита в Москву Бёрнс также поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • Reuters
  • © Tom Williams/Pool

В ходе визита глава ЦРУ провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, с которым обсудил состояние российско-американских отношений.

Кроме того, переговоры с Бёрнсом провёл директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — сообщили в СВР.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что во время визита Уильяма Бёрнса стороны затрагивали тему Украины. Он уточнил, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, отвечающими за российское направление.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы сообщил, что Бёрнс в ходе пребывания в Москве подтвердил необходимость соблюдения Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Напомню, что и на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бёрнса в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчинённые прямо подтверждали необходимость выполнения минских договорённостей, включая особый статус Донбасса», — заявил Лавров.

Он также призвал Вашингтон объяснить украинским властям, что необходимость соблюдения Минских соглашений является позицией США и Совбеза ООН, которую «необходимо уважать». По словам главы внешнеполитического ведомства, такой подход ускорил бы разрешение ситуации на Украине.

Напомним, 1 ноября американское издание Politico опубликовало статью о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Позже схожие материалы опубликовали газета The Washington Post и журнал Foreign Policy.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ, назвала их «фейк-кампанией» и обратила внимание, что указанные статьи были опубликованы «как по команде в настоящей панической атаке».

«К нам никто не обращался. Уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра: когда готовятся такие публикации, вбросы, то, естественно, официальная позиция стороны не запрашивается», — подчеркнула Захарова.

Дмитрий Песков также назвал публикацию Politico «некачественным вбросом», отметив, что качество подобных публикаций «даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания».

5 ноября замглавы пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о военной активности России рядом с Украиной. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что ведомство внимательно следит за активностью российских вооружённых сил.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что озадачены подобными заявлениями Госдепартамента и Пентагона.

«Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — напомнили в дипмиссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





147
Источник
Похожие новости
04 ноября 2021, 16:20
Русское исследовательское судно "Академик Иоффе" задержано в Дании
04 ноября 2021, 18:05
Турки толпой напали на американского военного с криками: "Янки, гоу хоум!"
07 ноября 2021, 20:40
«Возможны любые провокации»: Шойгу объяснил действия кораблей НАТО в Чёрном море попыткой проверить Россию
07 ноября 2021, 17:45
«Актуально для Европы»: почему в Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока — 2»
06 ноября 2021, 02:10
Архиепископ Карло Вигано против папы Франциска
05 ноября 2021, 20:15
«Отрабатывают дотации»: как на Украине и в Румынии призывают увеличить военное присутствие США в Чёрном море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
04 ноября 2021, 01:05
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
05 ноября 2021, 11:00
На обвинения Украины в блокировке поставок угля Россией ответили в Казахстане
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.