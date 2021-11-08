«Обсуждались двусторонние отношения»: в Кремле раскрыли детали разговора Путина и главы ЦРУ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что политики обсудили двусторонние отношения, региональные конфликты и вопросы кибербезопасности. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Бёрнс в ходе пребывания в Москве подтвердил необходимость соблюдения Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом и обсудил с ним ряд двусторонних вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такой разговор имел место, телефонный. Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике», — сообщил он.

Представитель Кремля также подтвердил, что Путин и Бёрнс обменялись мнениями по региональным конфликтам и обсудили вопросы кибербезопасности.

Напомним, глава ЦРУ вместе с американской делегацией находился с визитом в Москве 2-3 ноября. Как сообщили в посольстве США в Москве, Бёрнс прибыл в российскую столицу по поручению американского президента Джо Байдена.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной и попытаться определить, что мотивирует действия России», — говорится в сообщении.

По данным CNN, после визита в Москву Бёрнс также поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Reuters

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В ходе визита глава ЦРУ провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, с которым обсудил состояние российско-американских отношений.

Кроме того, переговоры с Бёрнсом провёл директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — сообщили в СВР.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что во время визита Уильяма Бёрнса стороны затрагивали тему Украины. Он уточнил, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, отвечающими за российское направление.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы сообщил, что Бёрнс в ходе пребывания в Москве подтвердил необходимость соблюдения Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Напомню, что и на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бёрнса в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчинённые прямо подтверждали необходимость выполнения минских договорённостей, включая особый статус Донбасса», — заявил Лавров.

Он также призвал Вашингтон объяснить украинским властям, что необходимость соблюдения Минских соглашений является позицией США и Совбеза ООН, которую «необходимо уважать». По словам главы внешнеполитического ведомства, такой подход ускорил бы разрешение ситуации на Украине.

Напомним, 1 ноября американское издание Politico опубликовало статью о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Позже схожие материалы опубликовали газета The Washington Post и журнал Foreign Policy.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ, назвала их «фейк-кампанией» и обратила внимание, что указанные статьи были опубликованы «как по команде в настоящей панической атаке».

«К нам никто не обращался. Уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра: когда готовятся такие публикации, вбросы, то, естественно, официальная позиция стороны не запрашивается», — подчеркнула Захарова.

Дмитрий Песков также назвал публикацию Politico «некачественным вбросом», отметив, что качество подобных публикаций «даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания».

5 ноября замглавы пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о военной активности России рядом с Украиной. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что ведомство внимательно следит за активностью российских вооружённых сил.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что озадачены подобными заявлениями Госдепартамента и Пентагона.

«Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — напомнили в дипмиссии.