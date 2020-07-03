Обсуждали "успокоительное" для детей и обменивались видео: Раскрыто 30-тысячное сообщество педофилов

Сотрудники киберполиции ФРГ вскрыли интернет-сообщество педофилов, насчитывавшее порядка 30 тыс. человек, передаёт местное издание Deutsche Welle.

Правоохранители вышли на закрытый онлайн-чат, занимаясь расследованием другого дела, связанного с педофилией.

В своей группе преступники делились друг с другом роликами порнографического содержания, обменивались рекомендациями, в том числе по части "успокоительного" для детей, а также призывали сомневающихся реализовать свои жестокие намерения.

Выяснилось, что из-за участников данного чата пострадали как минимум 70 детей. В настоящее время полицейские устанавливают личности всех преступников.