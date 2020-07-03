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Обсуждали "успокоительное" для детей и обменивались видео: Раскрыто 30-тысячное сообщество педофилов
03 июля 2020, 17:00 • 69 • В мире
В Германии было раскрыто 30-тысячное интернет-сообщество педофилов. Преступники состояли в онлайн-чате, в котором они обсуждали "успокоительное" для детей, обменивались видео порнографического содержания, а также призывали сомневающихся реализовать свои жестокие намерения.
Сотрудники киберполиции ФРГ вскрыли интернет-сообщество педофилов, насчитывавшее порядка 30 тыс. человек, передаёт местное издание Deutsche Welle.
Правоохранители вышли на закрытый онлайн-чат, занимаясь расследованием другого дела, связанного с педофилией.
В своей группе преступники делились друг с другом роликами порнографического содержания, обменивались рекомендациями, в том числе по части "успокоительного" для детей, а также призывали сомневающихся реализовать свои жестокие намерения.
Выяснилось, что из-за участников данного чата пострадали как минимум 70 детей. В настоящее время полицейские устанавливают личности всех преступников.
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