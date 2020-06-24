Обсуждаем вместе: Как поправки в Конституцию изменят нашу жизнь

1 июля - День голосования за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, самого главного документа нашего государства.

Изначально плебисцит был назначен на 22 апреля. Однако в конце марта президент России Владимир Путин заявил о переносе голосования на более поздний срок в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в основной закон страны вносят сразу 206 поправок. Голосование осуществляется «пакетом»: или сразу за все поправки, или сразу против всех.

Как поправки, будь они одобрены населением и приняты законодательно, изменят жизнь граждан России? Какие поправки особо значимы для нашей страны?

Эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» обсудят руководитель Регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и декан юридического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой конституционного права, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Сергей Белов.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru (она станет доступна на этой странице в четверг, 25 июня, в 17.00) и в группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» в социальных сетях. Свои вопросы спикерам зрители могут задать как вовремя эфира, так и в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 25 июня 2020 года в 17.00. Не пропустите!

КОНКРЕТНО

Где смотреть онлайн-конференцию?

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

YouTube-канал