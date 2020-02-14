Обсуждаем поправки к Конституции: Мы федерация или что... • 55 • Аналитика

Общество сегодня активно дискутирует по поводу поправок в Конституцию РФ. Сказать, что это для меня стало неожиданностью, я не могу. Просто потому, что активность эта искусственно стимулируется нашими СМИ, нашими партиями, государственными органами и прочими общественными организациями.



Недавно я участвовал в одном таком обсуждении. Основная масса участников, как и везде наверное, это политически активные молодые люди, по большей части студенты ВУЗов, которые действительно пытаются внести свою лепту в создание нового Основного закона РФ.







И, как часто происходит среди молодежи, большинство выступающих транслировали не своё личное мнение, а мнение той организации или объединения к которой они принадлежат. А так как я, в силу наличия седой бороды, олицетворял для них консерваторов и ретроградов, достаточно много вопросов было обращено лично ко мне. Убеждали в необходимости изменения Конституции именно меня.



Федерация ли Россия?

Одним из важнейших вопросов стал вопрос о федеративном устройстве нашего государства. Откуда «ветер дует», мне понятно. Ребята из штаба Навального у нас достаточно активно работают с молодежью. Но и среди достаточно взрослых людей я неоднократно слышал разговоры о несчастных русских, у которых нет собственного государства, собственной территории. Что-то вроде, у маленьких народов есть собственная республика, а у государство образующего русского народа нет.



Действительно, вопрос об устройстве нашего государства достаточно сложный. Сложный, прежде всего потому, что для большинства обычных людей само понятие федерация достаточно расплывчато. Многие просто не понимают что это такое. Чем отличается федерация от конфедерации.



Согласитесь, в современном мире федераций достаточно. Изучение устройства этих государств как раз и приводит к «каше» в головах студентов. Мексика, Бразилия, Швейцария, Индия, Германия, Россия, США и множество других. Название одно, а суть государства разная.

Понимаю, что сейчас кто-то упрекнет меня в безграмотности. США и Швейцария - конфедерации! Увы, название значения не имеет. Америка была конфедерацией во время создания этой страны. Сегодня это одна из форм федерации. И штаты, которые когда-то входили в состав соединенного государства как независимые страны, теперь всего лишь часть единого целого.



Так федерация ли Россия? Ответ и прост, и сложен одновременно. Да, мы федерация. Хотя, если вдуматься, федерация не стандартная. Как говорят наши маститые ученые, асимметричная федерация. Для упрощенного понимания, регионы федерации имеют несколько разные права.

Национальные республики у нас в Конституции именуются фактически государственными образованиями, имеют собственные Конституции. Области и края таким правом не обладают. Там действует все-лишь уставы. Отсюда и разговоры о «мы на своей земле», «мы будем защищать свою землю».



Особенности федерации в России

Напомню азы государственного устройства. Субъекты федерации не обладают государственным суверенитетом! Они обладают лишь некоторыми признаками государства. Повторюсь, некоторыми признаками. Остальное записано в пока ещё действующей Конституции.



Помните принципы нашего объединения? Государственная целостность, равенство и самоопределение народов, единство системы государственной власти, верховенство федеральных законов, ограничение предметов ведения и полномочий, равенство субъектов федерации. Просто? Действительно просто.



Именно эти принципы и послужили основанием для четкого разделения полномочий федеральных и местных органов. Опять же из действующей Конституции.



В ведении РФ находятся: внешняя политика и оборона, финансовая, валютное, таможенное регулирование, судопроизводство, уголовное и гражданское право, издание федеральных законов.



В совместном ведении находятся: защита прав и свобод граждан, вопросы воспитания, образования, науки и культуры, административное, трудовое, семейное, жилищное право, координация внешнеэкономических и международных связей субъектов, охрана окружающей среды, законы субъектов федерации (обязательное соответствие федеральным законам).



Возникает естественный вопрос-а что могут субъекты самостоятельно? Увы, от ответа на этот вопрос создатели действующей Конституции тактично ушли. Все остальные вопросы, находящиеся вне ведения РФ…







Можно ли решить какой-либо вопрос без вмешательства федерального центра

Этот вопрос вызвал самые бурные дискуссии среди участников. Большинство активных молодых людей уже столкнулись с традиционным российским «Ребята, денег в местном бюджете нет». Причем денег нет всегда и на всё.



Для молодого человека, который хочет сделать действительно что-то хорошее, важное для собственного города, села, для страны, это звучит как прямой отказ от его помощи, от самого юноши или девушки. Вроде «иди отсюда, без тебя дел по горло, сами сделаем».

И ведь уходят. И не только молодые.



Вы не заметили как изменилось отношение людей к субботникам по уборке или посадке деревьев? Ветераны помнят как жители многоэтажек выходили весной почистить газоны возле дома, отремонтировать детские качели или песочницы во дворе. Сами выходили. Просто потому, что видели что сосед вышел, что ЖЭК лопаты и грабли привез и саженцы деревьев в кузове стоящего грузовика лежат.



Сегодня, по прошествии большого количества лет, я гуляю по парку, в котором когда-то посадил несколько деревьев. Я не знаю, «мои» ли это березы или ели выросли. Может моего школьного друга или подруги.



Мы тогда высаживали деревца со смехом, ради собственного удовольствия. Да и важно ли это? Важно, что вот он парк, который воспринимается молодежью как само собой разумеющееся. «Он тут был всегда». Это я помню, что «всегда» тут был пустынный берег Иртыша.



Что необходимо изменить в Конституции

Обсуждать любой вопрос важно. Даже с теми, кто не очень владеет достоверной информацией по этому вопросу. Важно прежде всего для себя. Мысли выстраиваются в четкие определения.



Унитарное государство с сильной центральной властью, которое существует сегодня под маской федерации - это что? Зачем нам маска? Пора уже официально закрепить содружество народов России в форме унитарного государства. Тогда исчезает множество скрытых «мин», которые заложены в действующем Основном законе.



В противном случае, если большинство решит, что необходимо сохранить федеративное государство, следует узаконить несколько декларируемых, но не действующих норм. Прежде всего, уравнять в правах регионы России. Убрать из Конституций республик этническую составляющую.



Более того, возможно стоит убрать и непонятное для многих административное деление страны. Ну не понятно для простого человека, из каких субъектов состоит Россия. Ладно, 85 регионов это понятно. А дальше? Республики, края, области, автономная область, автономные округа, города федерального значения. Ассорти из названий. Возможно, стоит оставить одно название-регион.



Далее. В случае сохранения федерации необходимо ввести норму, по которой каждый субъект федерации имеет право иметь собственное законодательство с учетом национальных особенностей региона. Ничего страшного не произойдет, если какой-то закон, в определенных регионах будет жестче или, наоборот, мягче федерального, в соответствии с местными традициями и обычаями.



Ведь есть, к примеру, в некоторых кавказских республиках практика избрания руководителей не прямым голосованием, а через голосование местных парламентов. И что? Это как-то ущемило права граждан этих республик? Там всегда уважали мудрых и достойных людей и считались с их мнением. А местный парламент и есть собрание самых уважаемых людей в республике.



Думаю, это не последняя статья о поправках к Конституции РФ. Обсуждение не заканчивается. И мы будем давать возможность читателям высказать собственное мнение по тем или иным вопросам. Общество сегодня активно дискутирует по поводу поправок в Конституцию РФ. Сказать, что это для меня стало неожиданностью, я не могу. Просто потому, что активность эта искусственно стимулируется нашими СМИ, нашими партиями, государственными органами и прочими общественными организациями.Недавно я участвовал в одном таком обсуждении. Основная масса участников, как и везде наверное, это политически активные молодые люди, по большей части студенты ВУЗов, которые действительно пытаются внести свою лепту в создание нового Основного закона РФ.И, как часто происходит среди молодежи, большинство выступающих транслировали не своё личное мнение, а мнение той организации или объединения к которой они принадлежат. А так как я, в силу наличия седой бороды, олицетворял для них консерваторов и ретроградов, достаточно много вопросов было обращено лично ко мне. Убеждали в необходимости изменения Конституции именно меня.Одним из важнейших вопросов стал вопрос о федеративном устройстве нашего государства. Откуда «ветер дует», мне понятно. Ребята из штаба Навального у нас достаточно активно работают с молодежью. Но и среди достаточно взрослых людей я неоднократно слышал разговоры о несчастных русских, у которых нет собственного государства, собственной территории. Что-то вроде, у маленьких народов есть собственная республика, а у государство образующего русского народа нет.Действительно, вопрос об устройстве нашего государства достаточно сложный. Сложный, прежде всего потому, что для большинства обычных людей само понятие федерация достаточно расплывчато. Многие просто не понимают что это такое. Чем отличается федерация от конфедерации.Согласитесь, в современном мире федераций достаточно. Изучение устройства этих государств как раз и приводит к «каше» в головах студентов. Мексика, Бразилия, Швейцария, Индия, Германия, Россия, США и множество других. Название одно, а суть государства разная.Понимаю, что сейчас кто-то упрекнет меня в безграмотности. США и Швейцария - конфедерации! Увы, название значения не имеет. Америка была конфедерацией во время создания этой страны. Сегодня это одна из форм федерации. И штаты, которые когда-то входили в состав соединенного государства как независимые страны, теперь всего лишь часть единого целого.Так федерация ли Россия? Ответ и прост, и сложен одновременно. Да, мы федерация. Хотя, если вдуматься, федерация не стандартная. Как говорят наши маститые ученые, асимметричная федерация. Для упрощенного понимания, регионы федерации имеют несколько разные права.Национальные республики у нас в Конституции именуются фактически государственными образованиями, имеют собственные Конституции. Области и края таким правом не обладают. Там действует все-лишь уставы. Отсюда и разговоры о «мы на своей земле», «мы будем защищать свою землю».Напомню азы государственного устройства. Субъекты федерации не обладают государственным суверенитетом! Они обладают лишь некоторыми признаками государства. Повторюсь, некоторыми признаками. Остальное записано в пока ещё действующей Конституции.Помните принципы нашего объединения? Государственная целостность, равенство и самоопределение народов, единство системы государственной власти, верховенство федеральных законов, ограничение предметов ведения и полномочий, равенство субъектов федерации. Просто? Действительно просто.Именно эти принципы и послужили основанием для четкого разделения полномочий федеральных и местных органов. Опять же из действующей Конституции.В ведении РФ находятся: внешняя политика и оборона, финансовая, валютное, таможенное регулирование, судопроизводство, уголовное и гражданское право, издание федеральных законов.В совместном ведении находятся: защита прав и свобод граждан, вопросы воспитания, образования, науки и культуры, административное, трудовое, семейное, жилищное право, координация внешнеэкономических и международных связей субъектов, охрана окружающей среды, законы субъектов федерации (обязательное соответствие федеральным законам).Возникает естественный вопрос-а что могут субъекты самостоятельно? Увы, от ответа на этот вопрос создатели действующей Конституции тактично ушли. Все остальные вопросы, находящиеся вне ведения РФ…Этот вопрос вызвал самые бурные дискуссии среди участников. Большинство активных молодых людей уже столкнулись с традиционным российским «Ребята, денег в местном бюджете нет». Причем денег нет всегда и на всё.Для молодого человека, который хочет сделать действительно что-то хорошее, важное для собственного города, села, для страны, это звучит как прямой отказ от его помощи, от самого юноши или девушки. Вроде «иди отсюда, без тебя дел по горло, сами сделаем».И ведь уходят. И не только молодые.Вы не заметили как изменилось отношение людей к субботникам по уборке или посадке деревьев? Ветераны помнят как жители многоэтажек выходили весной почистить газоны возле дома, отремонтировать детские качели или песочницы во дворе. Сами выходили. Просто потому, что видели что сосед вышел, что ЖЭК лопаты и грабли привез и саженцы деревьев в кузове стоящего грузовика лежат.Сегодня, по прошествии большого количества лет, я гуляю по парку, в котором когда-то посадил несколько деревьев. Я не знаю, «мои» ли это березы или ели выросли. Может моего школьного друга или подруги.Мы тогда высаживали деревца со смехом, ради собственного удовольствия. Да и важно ли это? Важно, что вот он парк, который воспринимается молодежью как само собой разумеющееся. «Он тут был всегда». Это я помню, что «всегда» тут был пустынный берег Иртыша.Обсуждать любой вопрос важно. Даже с теми, кто не очень владеет достоверной информацией по этому вопросу. Важно прежде всего для себя. Мысли выстраиваются в четкие определения.Унитарное государство с сильной центральной властью, которое существует сегодня под маской федерации - это что? Зачем нам маска? Пора уже официально закрепить содружество народов России в форме унитарного государства. Тогда исчезает множество скрытых «мин», которые заложены в действующем Основном законе.В противном случае, если большинство решит, что необходимо сохранить федеративное государство, следует узаконить несколько декларируемых, но не действующих норм. Прежде всего, уравнять в правах регионы России. Убрать из Конституций республик этническую составляющую.Более того, возможно стоит убрать и непонятное для многих административное деление страны. Ну не понятно для простого человека, из каких субъектов состоит Россия. Ладно, 85 регионов это понятно. А дальше? Республики, края, области, автономная область, автономные округа, города федерального значения. Ассорти из названий. Возможно, стоит оставить одно название-регион.Далее. В случае сохранения федерации необходимо ввести норму, по которой каждый субъект федерации имеет право иметь собственное законодательство с учетом национальных особенностей региона. Ничего страшного не произойдет, если какой-то закон, в определенных регионах будет жестче или, наоборот, мягче федерального, в соответствии с местными традициями и обычаями.Ведь есть, к примеру, в некоторых кавказских республиках практика избрания руководителей не прямым голосованием, а через голосование местных парламентов. И что? Это как-то ущемило права граждан этих республик? Там всегда уважали мудрых и достойных людей и считались с их мнением. А местный парламент и есть собрание самых уважаемых людей в республике.Думаю, это не последняя статья о поправках к Конституции РФ. Обсуждение не заканчивается. И мы будем давать возможность читателям высказать собственное мнение по тем или иным вопросам. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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