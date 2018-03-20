Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как песок сквозь лайки: глава Facebook потерял более $8 млрд из-за скандала с Ca...
Депутатам запретили приходить с оружием в Верховную раду
США в бешенстве: Улучшение ситуации в Сирии смешало планы коалиции
Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-201...
Главная / В России

Обсуждаем итоги выборов вместе с Владимиром Сунгоркиным!

20 марта 2018, 18:54  •  86 • В России

Друзья, в 20:00 (мск) по традиции в прямом эфире обсуждаем итоги выборов, российско-британский скандал и другие главные события страны и мира, а также строим прогнозы о том, что будет дальше, с главой Издательского дома "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным.

Вы можете писать ваши вопросы к главному редактору "Комсомолки" прямо в комментариях под этой заметкой! Он их все просмотрит и на лучшие ответит в прямом эфире в 20:00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию из студии Радио "Комсомольская правда" в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавтаь свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Владимир Сунгоркин. Что будет .Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 02:39
Глава СВР России Сергей Нарышкин: Мы готовы вести разведку в любых условиях
20 марта 2018, 20:24
Подобрать ключик: Telegram должен в течение 15 дней предоставить ФСБ инструмент дешифрования сообщений
20 марта 2018, 15:39
Паралимпийцы научили Путина делать селфи по-новому

Загрузка...
19 марта 2018, 21:39
«Внутренняя повестка»: Путин обозначил приоритеты на новый президентский срок
20 марта 2018, 02:39
Какие бонусы заработали кандидаты в президенты Собчак, Грудинин, Титов
20 марта 2018, 18:54
Загадочная смерть летчика Волошина: могла ли капитана погубить его совесть
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
15 марта 2018, 00:54
"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипаля
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
15 марта 2018, 04:09
Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.