«Обсудить состояние отношений»: Путин и Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудят вопросы стратегической стабильности, развития двусторонних связей, борьбу с пандемией коронавируса и региональные конфликты. В свою очередь, в Белом доме заявили, что намерены «восстановить предсказуемость и стабильность» в отношениях.

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что в ходе встречи планируется обсудить такие темы, как «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Информацию о встрече также подтвердили в Белом доме. Пресс-секретарь Джен Псаки в своём заявлении отметила, что Вашингтон стремится «восстановить предсказуемость и стабильность» в отношениях между странами.

В ходе брифинга Псаки также назвала встречу президентов «жизненно важной» для защиты американских интересов. По её словам, американская сторона ожидает, что лидеры обсудят вопрос контроля над вооружениями после продления нового договора СНВ, а также вопросы по ситуации на Украине и в Белоруссии.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи Владимира Путина и Джо Байдена ещё предстоит согласовать.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис положительно оценил предстоящую встречу российского и американского лидеров, отметив, что Швейцария «привержена диалогу и дипломатии».

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что была бы рада, если бы такая встреча состоялась, отметив, что подобные переговоры проводились даже во времена холодной войны.

«Дипломатия будет иметь шанс на успех, только если будет диалог друг с другом», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь, бывший президент СССР Михаил Горбачёв высказал мнение, что Путину и Байдену «есть о чём поговорить, особенно учитывая, что много было порушено в вопросах стратегической стабильности».

«Сейчас в Белом доме другой президент, и с ним можно договариваться. Надо строить доверие. Прежняя команда оказалась ненадёжной», — цитирует его Интерфакс.

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущее состояние отношений между странами, а также возможность проведения личной встречи. Как сообщали в Кремле, в ходе переговоров Байден высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, а также в стабильном взаимодействии по ряду острых проблем.

Позже Дмитрий Песков отметил, что Соединённые Штаты предлагали России провести встречу президентов в одной из европейских стран.

О желании предоставить площадку для переговоров тогда заявили три европейских государства — Австрия, Финляндия и Чехия.

Напомним, очередной причиной для обострения отношений между государствами стало заявление Джо Байдена, сделанное им в марте в ходе интервью ABC News. Тогда президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Помимо этого, американский лидер заявил, что Путин «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года. При этом Байден не уточнил, какие именно шаги собирается предпринять.

В России тогда отметили, что заявление Байдена находится вне здравого смысла и представляет собой «истерику от бессилия».

На слова Байдена отреагировали и в посольстве России, указав, что непродуманные заявления американских руководителей ставят под угрозу обрушения и «без того избыточно конфронтационные отношения».

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашён в Москву для консультации и анализа российско-американских отношений. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда охарактеризовал текущие двусторонние отношения как «очень плохие» и напомнил, что вопрос, как их улучшить, следует задавать не Москве.

При этом сам Владимир Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и обратил внимание, что многие люди склонны переносить собственные качества на других. Он подчеркнул, что Россия будет развивать отношения с США, но в тех областях, в которых она сама заинтересована, и на тех условиях, которые считает для себя выгодными.

Помимо этого, Путин предложил Байдену провести переговоры в прямом эфире.

«Чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно... Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — заявил Путин.

В Белом доме тогда сослались на излишнюю загруженность американского президента. Однако позже сам Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным, но не указал конкретные даты.

В мае государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ищет эскалации и предпочёл бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.