Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / В мире

«Обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества»: Путин и Меркель проведут в Москве переговоры 20 августа

13 августа 2021, 18:45  •  59 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа прибудет в Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повесток. При этом в Берлине пообещали на следующей неделе более детально рассказать о программе визита Меркель. Немецкий канцлер после встречи с российским лидером отправится в Киев — на 22 августа у неё запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин Reuters © Pavel Golovkin
 

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву с рабочим визитом. Планируется, что она проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. С подобным заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву. В начале следующей недели мы расскажем о содержании программы [визита]. Вполне очевидно, что она встретится с президентом», — сказал Зайберт, его слова приводит ТАСС.

В пресс-службе Кремля подтвердили эту информацию, сообщив, что Владимир Путин и Ангела Меркель проведут переговоры 20 августа.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщении.

Добавим, что в последний раз канцлер Германии посещала Москву в январе 2020 года. Тогда лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и международную повестку, в частности ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2» и санкционное давление со стороны США, вопросы урегулирования конфликтов в Донбассе, Сирии и Ливии, а также выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
  • Reuters
  • © Pavel Golovkin

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин назвал знаковым предстоящий визит в Москву Ангелы Меркель, поскольку он станет для неё последним в должности канцлера.

«Темы для обсуждения отчасти стандартные. Это и энергетика, и общеевропейская безопасность в контексте роста напряжённости и недопонимания между Россией и нашими западными партнёрами. Это и трансатлантические отношения, и роль РФ, особенно в контексте санкционного давления США по «Северному потоку — 2». Это, конечно, и ситуация на Украине, потому что эта тема набирает остроту в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита. Также нельзя исключать обсуждение перспектив уже с новым кабинетом», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что ещё в октябре 2018 года Меркель заявила, что не станет баллотироваться на пост канцлера ФРГ в пятый раз и уйдёт из политики, как только истечёт срок её полномочий. Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что тема «Северного потока — 2» станет ключевой в ходе переговоров.

«Это ключевой вопрос в двусторонних отношениях. Второй вопрос, который связан с «Северным потоком — 2» (тема, проблемная для России и Европы), — это, конечно, Украина. Возможно, Меркель напомнит о деле Навального, затронет вопросы прав человека. Но, мне кажется, темы газопровода и Украины будут главными во время этих переговоров», — заметил эксперт в беседе с RT.

Встреча Меркель и Зеленского

 

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга также подтвердил информацию, которую ранее распространили представители Украины, что Ангела Меркель прибудет в украинскую столицу.

«22 августа Меркель посетит Киев», — сказал он.

9 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что немецкий канцлер 22 августа встретится с Владимиром Зеленским.

«Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — написал он в Facebook.

11 августа Никифоров сообщил, что лидеры Украины и ФРГ обсудят газопровод «Северный поток — 2» и ситуацию в Донбассе.

  • Reuters

«Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока — 2» попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», — говорил он. Его слова приводит портал Страна.UA.

Пресс-секретарь президента Украины также заявил, что визит канцлера Германии подтверждает, что без участия Зеленского якобы не решаются какие-либо вопросы безопасности в Европе.

Напомним, 21 июля Германия и США объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Согласно договорённости, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а в Берлине обязались добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующее транзитное соглашение.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в документе недостаточно чётко и конкретно прописаны гарантии по энергобезопасности страны, тогда как вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина потребовала от ЕС гарантий сохранения транзита газа и компенсации в связи с предстоящим запуском «Северного потока — 2».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





59
Источник
Похожие новости
12 августа 2021, 19:00
Трагичная сводка из Турции: Число жертв наводнения растёт непрерывно
12 августа 2021, 20:45
«Удар по системе образования»: как в Орегоне отменили требования к навыкам чтения, письма и математики для выпускников
13 августа 2021, 13:20
Россия разрушила план. Запад рискует "измерить длину ядерной дубинки" – Мухин
12 августа 2021, 20:50
В Британии решились на массовый медицинский эксперимент над детьми
13 августа 2021, 11:30
Франция: разгул демократии, или Примкни к серым
12 августа 2021, 22:40
Детей в Финляндии стали прививать от COVID: У врачей нашлись возражения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.