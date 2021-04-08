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«Обсудим, когда можно будет осуществить поставки»: Германия проведёт с Россией двусторонние переговоры по «Спутнику V»

08 апреля 2021, 13:00  •  155 • В России
Германия будет общаться с Россией в двустороннем порядке по вопросу поставок вакцины «Спутник V» после её одобрения в ЕС. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, Берлин намерен узнать, когда и в каком объёме сможет получить российский препарат от COVID-19. Ранее меморандум о намерениях по закупкам вакцины заключили власти федеральной земли Баварии и РФПИ. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что затянувшийся процесс одобрения «Спутника V» для использования в ЕС вызвал недовольство ряда европейских государств, в частности, Италии и Словакии.
 
AFP © Kirill KUDRYAVTSEV
 

Германия проведёт двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины «Спутник V» в случае её допуска на рынок Европейского союза. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Еврокомиссия вчера сообщила, что не будет заключать контракты, как с другими производителями, например, BioNTech. На это я в Совете министров здравоохранения ЕС заявил, что Германия проведёт с Россией двусторонние переговоры. И для начала мы обсудим то, когда вообще можно будет осуществить поставки и в каком количестве», — сказал он в эфире радиостанции WDR5. 

Ранее министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек сообщил о подписании меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможных поставках вакцины в эту федеральную землю, если её одобрит Европейское агентство лекарственных средств. По словам премьер-министра региона Маркуса Зёдера, планируется закупить 2,5 млн доз.

Накануне вечером разработчики первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V» опровергли публикацию британского издания Financial Times о том, что в отношении российского препарата якобы проводится проверка соблюдения этических и научных стандартов.

«Опубликованное сегодня (7 апреля) в FT сообщение о специальном расследовании в отношении клинических испытаний «Спутника V» некорректно. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой Надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте.

Данную информацию подтвердила глава EMA Эмер Кук. Она подчеркнула, что это «нормальная процедура», с которой сталкиваются практические все вакцины и лекарственные средства. На данный момент этот процесс проходят также вакцины компаний CureVac и Novavax.

«На данный момент мы изучаем имеющиеся данные на соответствие нашим стандартам. В рамках данного процесса мы проведём инспекцию надлежащей клинической практики в России, которая предусматривает проверку того, как проводились клинические исследования», — цитирует Кук ТАСС.

Напомним, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA приступил к последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». По данным СМИ, российская вакцина вряд ли получит одобрение европейского регулятора раньше мая.

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Казахстане констатировал, что затянутый процесс регистрации «Спутник V» в ЕС «уже вызывает недовольство» в странах Европы, в частности, в Словакии, Венгрии, Италии.

«Президент России Владимир Путин не раз в разговорах с европейскими лидерами, в том числе с председателями Евросовета Шарлем Мишелем, приводил конкретные данные о том, кто, в какой день направлял заявки, когда были направлены дополнительные документы. Мы исходим из того, что ЕС имеет какие-то свои правила, обычаи, привычки», — сказал глава МИД РФ.

Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также полагает, что в ЕС не должны отказываться от вакцины из-за того, что её произвели в России. По его мнению, Брюссель должен закупить препарат после того, как его проверит EMA.

«Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен», — сказал он в эфире австрийского телеканала ORF.

«ЭпиВакКорона»

 

Директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в разговоре с РИА Новости пояснил, что «ЭпиВакКорона» вводится дважды (с интервалом в 21 день), но её компоненты по составу не отличаются. По его словам, это нормальная ситуация. Он также сообщил, что препарат полностью подходит для ревакцинации.

«Сейчас привито («ЭпиВакКороной». — RT) немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек», — приводит его слова РИА Новости.

Максютов указал, что в феврале и марте было произведено 1,2 млн доз вакцины (то есть 600 тыс. комплектов), а при помощи индустриальных партнёров центра «Вектор» к лету объём производства должен будет составить 5 млн доз в месяц. Он также отметил, что вакцина «практически не вызывает побочных эффектов».

«Новых нежелательных реакций, кроме описанных в инструкции (кратковременной болезненности в месте укола, небольшого повышения температуры), не выявлено», — добавил он.

Ранее в центре «Вектор» заявили, что «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов SARS-CoV-2.

  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

 

Статистика COVID-19

 

За последние сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса. Были выписаны 9558 пациентов, 365 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. Таким образом, в РФ пятый день подряд суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 9 тыс.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 614 834. Выздоровели 4 239 038 человек, скончались 101 845.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2024), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (567).

Как заметил вице-премьер правительства РФ — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, в регионах Дальнего Востока за последние месяцы произошло существенное снижение уровня распространения коронавируса.

«Темп и прирост количества заболевших, которые по ряду регионов ещё несколько месяцев назад достигали значений 5,7-6%, сегодня не превышают 0,1%», — приводит его слова ТАСС.

  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын
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В то же время заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский полагает, что в российских офисах отмена масочного режима может произойти при улучшении общей эпидемиологической обстановки и значительно количестве сотрудников, сделавших прививку или переболевших COVID-19.

«Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно, на эту серьёзную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе — вторые после законов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, очень важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

«Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», — добавил он.

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