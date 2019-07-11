Обсудили вопросы: Путин и Зеленский впервые пообщались по телефону

Президенты России и Украины пообщались по телефону. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны.

Как отметил представитель Кремля, стороны подняли вопросы урегулирования на юго-востоке Украины.

Кроме того, подчеркнул Песков, в ходе разговора Путин и Зеленский обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Эта работа, подчеркнул пресс-секретарь Путина, будет продолжена.

"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе первого телефонного общения "обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате".