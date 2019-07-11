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Обсудили вопросы: Путин и Зеленский впервые пообщались по телефону

11 июля 2019, 20:39  •  162 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый контакт двух глав государств с того момента, как Зеленский стал президентом Украины.
Президенты России и Украины пообщались по телефону. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны.
Как отметил представитель Кремля, стороны подняли вопросы урегулирования на юго-востоке Украины.
Кроме того, подчеркнул Песков, в ходе разговора Путин и Зеленский обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
Эта работа, подчеркнул пресс-секретарь Путина, будет продолжена.
"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он, передает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе первого телефонного общения "обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате".

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