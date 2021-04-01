|
Обсудили не только Карабах: Путин и Алиев провели переговоры
01 апреля 2021, 15:10 • 125 • Политика
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и сотрудничество стран в борьбе с COVID.
"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - отметили в Кремле.
В пресс-службе также подчеркнули, что президенты рассмотрели вопрос налаживания экономических связей и транспортной доступности на Южном Кавказе на фоне переговоров в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Оба лидера положительно оценили деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.
Кроме того, был затронут вопрос о совместной борьбе Азербайджана и России с коронавирусом, Путин и Алиев условились о дальнейших контактах на эту тему.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2021, 06:10
|
27 марта 2021, 05:55
|
29 марта 2021, 12:55
|
27 марта 2021, 08:40
|
26 марта 2021, 23:30
|
30 марта 2021, 03:35
|
28 марта 2021, 02:05