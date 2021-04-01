Обсудили не только Карабах: Путин и Алиев провели переговоры

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и сотрудничество стран в борьбе с COVID.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - отметили в Кремле.

В пресс-службе также подчеркнули, что президенты рассмотрели вопрос налаживания экономических связей и транспортной доступности на Южном Кавказе на фоне переговоров в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Оба лидера положительно оценили деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Кроме того, был затронут вопрос о совместной борьбе Азербайджана и России с коронавирусом, Путин и Алиев условились о дальнейших контактах на эту тему.