Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

Обсудили не только Карабах: Путин и Алиев провели переговоры

01 апреля 2021, 15:10  •  125 • Политика
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и COVID.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и сотрудничество стран в борьбе с COVID.
"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - отметили в Кремле.
В пресс-службе также подчеркнули, что президенты рассмотрели вопрос налаживания экономических связей и транспортной доступности на Южном Кавказе на фоне переговоров в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Оба лидера положительно оценили деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.
Кроме того, был затронут вопрос о совместной борьбе Азербайджана и России с коронавирусом, Путин и Алиев условились о дальнейших контактах на эту тему.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
01 апреля 2021, 08:45
"Смиренно попросите Путина о помощи!" Немцы призвали извиниться перед русскими
01 апреля 2021, 10:35
"Меркель всё-таки не выдержала давления!": Сосновский высказался о звонке "из бундесбанка"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
27 марта 2021, 08:40
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
28 марта 2021, 02:05
Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русский космонавт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.