Обсудили Карабах и терроризм: Макрон позвонил Путину

Президенты обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Путин рассказал Макрону о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, итогом которых стало прекращение кровопролития. Так получилось избежать новых жертв. Также коллеги обсудили развёртывание русского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора в Карабахе.

Путин и Макрон отметили, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется. Обстановка в регионе в целом стабилизировалась.

"Лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. В этой связи президент России сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования", - сообщили в Кремле.

В сфере совместного противодействия террористической угрозе затронуты вопросы двустороннего сотрудничества Парижа и Москвы, добавили в пресс-службе президента России. Также стороны обсудили другие актуальные вопросы.