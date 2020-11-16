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Обсудили Карабах и терроризм: Макрон позвонил Путину

16 ноября 2020, 20:35  •  75 • Политика
Состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд двусторонних проблем, не последними из которых были положение дел в Карабахе и борьба с международным терроризмом.
Президенты обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Путин рассказал Макрону о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, итогом которых стало прекращение кровопролития. Так получилось избежать новых жертв. Также коллеги обсудили развёртывание русского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора в Карабахе.
Путин и Макрон отметили, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется. Обстановка в регионе в целом стабилизировалась.
"Лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. В этой связи президент России сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования", - сообщили в Кремле.
В сфере совместного противодействия террористической угрозе затронуты вопросы двустороннего сотрудничества Парижа и Москвы, добавили в пресс-службе президента России. Также стороны обсудили другие актуальные вопросы.

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