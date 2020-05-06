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Обсудили даже здоровье Мишустина: О чём ещё говорили Путин и Лукашенко
06 мая 2020, 07:10 • 77 • Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, здоровье Мишустина, вопросы Союзного государства, а также подготовку ко Дню Победы.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, на которых обсудили ситуацию, создавшуюся в связи с распространением коронавируса, и меры борьбы с пандемией. Об этом сообщает сайт белорусского лидера.
Также президент Белоруссии поинтересовался у главы России состоянием здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, у которого на минувшей неделе был диагностирован COVID-19. Сейчас глава правительства находится в больнице в Коммунарке.
Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили между собой различные вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках Союзного государства. В частности, был поднят кадровый вопрос.
Не обошли лидеры России и Белоруссии и вопрос подготовки к празднованию 75-летия Победы. Лукашенко планирует провести в Минске полномасштабный парад Победы. В России из-за пандемией коронавируса 9 Мая в Москве состоится лишь воздушная часть парада.
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