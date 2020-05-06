Обсудили даже здоровье Мишустина: О чём ещё говорили Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, на которых обсудили ситуацию, создавшуюся в связи с распространением коронавируса, и меры борьбы с пандемией. Об этом сообщает сайт белорусского лидера.

"Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Также президент Белоруссии поинтересовался у главы России состоянием здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, у которого на минувшей неделе был диагностирован COVID-19. Сейчас глава правительства находится в больнице в Коммунарке.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили между собой различные вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках Союзного государства. В частности, был поднят кадровый вопрос.

Не обошли лидеры России и Белоруссии и вопрос подготовки к празднованию 75-летия Победы. Лукашенко планирует провести в Минске полномасштабный парад Победы. В России из-за пандемией коронавируса 9 Мая в Москве состоится лишь воздушная часть парада.