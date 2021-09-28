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Обстрел вертолета РФ в Сирии: Москву и Анкару пытаются рассорить

28 сентября 2021, 16:50  •  64 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Отношения России и Турции осложняются придуманными конфликтами
Москву и Анкару кто-то очень хочет рассорить. Такие выводы можно сделать из сообщений об обстреле российских вертолетов в Сирии, который приписали турецким военным.
На днях мировые СМИ облетела новость о том, что в Сирии под обстрел попали два вертолета ВКС России. Подробности распространил телеканал Al Arabiya (ОАЭ). По его данным, по авиатехнике били турки.
"Турецкие войска открыли огонь по российским вертолетам в Сирии в ответ на рейды ВКС РФ в районах, находящихся в зоне ответственности Турции",
– сообщили арабские журналисты, отмечая, что цель российских полетов в турецкой зоне – "оказать давление" на Анкару, чтобы усилить позиции президента РФ Владимира Путина при встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Между тем, источник издания "Русская весна", находящийся непосредственно в Сирии, сообщает, что события развивались совершенно иначе. По его данным, турецкие военные вели "упреждающий огонь по курдам", а российские вертолеты проводили "рекогносцировку района".
"Один из снарядов разорвался у них по курсу на земле в нескольких сотнях метров впереди. Летчики выполнили автоматический отстрел тепловых ловушек и разворот с курса в соответствии с инструкциями по обеспечению безопасности военнослужащих. А кому-то захотелось выдать это за обстрел именно вертолетов"?
– высказался источник издания.
Переговоры Путина и Эрдогана намечены на 29 сентября. Лидеры приедут в российский Сочи. На повестке дня – двусторонние отношения и ситуация в Сирии. Турецкий президент при этом не скрывает, что рассчитывает на понимание Москвой опасений Анкары. Но в свете последних заявлений Эрдогана по Крыму, торговаться турецкому лидеру будет сложно.

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