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Обстрел посольства США в Москве: Попытка расчехлить гранатомёт осталась в видеохрониках

12 января 2021, 20:15  •  43 • Политика
В Сеть выложили уникальные кадры видеохроники, на которых оказалась запечатлена попытка обстрелять посольство США в Москве из гранатомёта.
В марте 1999 года двое мужчин попытались обстрелять посольство США в Москве из гранатомёта "Муха". Данный момент чудом оказался запечатлён на видеоплёнку и спустя годы был выложен в Сеть.
На кадрах видно, как мужчина выходит из белого джипа, достаёт гранатомёт и пытается выстрелить по зданию посольства. Однако оружие не срабатывает. По мужчине и его сообщнику, сидящему в машине, открывает огонь милиция. Злоумышленники открывают ответный огонь и скрываются.
Позже выяснится, что одним из преступников был скульптор Александр Сусликов. Обстрелом посольства из гранатомёта он хотел выразить протест против начала бомбардировок Югославии. А белый джип, на котором он приехал, а потом скрылся с места преступления, был угнан у одного из милицейских начальников.

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