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Обстрел был преднамеренным: Сирия сообщила о минометном огне по трем деревням

28 июня 2019, 07:39  •  78 • В мире
Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами три деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии. Отмечается, что обстрел был преднамеренным.
Министерство обороны Турции объявило о гибели своего военного. По сообщениям, это произошло во время обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в сирийском Идлибе.
По данным оборонного ведомства, этот обстрел был проведен с подконтрольной сирийским властям территории. Как заявляло Минобороны республики, обстрел был преднамеренным.
"Целями более 18 минометных снарядов, запущенных силами турецких оккупантов из Шир-Магар и с юга провинции Идлиб, стали населенные пункты, - говорится в сообщении канала Ikhbariya. - Такие как аль-Карим, Кабр-Фидда, аль-Хвейз, расположенные на северо-западе провинции Хама в САР".
Отмечается, что сирийская сторона в ответ на запуск ракет также открыла огонь по тому месту, откуда был произведен обстрел.
Неизвестные системы РЭБ работают как глушилки для израильских систем ПРО "Железный купол". Подобные выводы эксперты делают, анализируя попытки израильских ПРО не только перехватить, но даже обнаружить выпущенные с территории Сирии ракеты. Такие неизвестные системы РЭБ находятся в районе Эль-Кунейтры. В качестве доказательства эксперты приводят спутниковые снимки, сделанные аппаратом Sentinel 1 в районе сирийской Эль-Кунейтры.
В указанной точке - значительные радиочастотные помехи, пишет Avia.pro, публикуя снимки.
"Сирия могла использовать против израильских средств радиолокации советские системы РЭБ, однако работа этих комплексов так и не была зафиксирована", - пишет издание, ссылаясь на прошлые свои публикации.
На представленных "живых" кадрах - скорее формат gif, а на видео действительно видны некие помехи, которые, по всей видимости, то ослабевают, то усиливаются. "Глушат" Израиль, если верить снимкам, регулярно. Однако сведения официально не подтверждены.

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