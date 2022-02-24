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«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий»
24 февраля 2022, 13:15 • 157 • Политика
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Глава государства сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе и объяснил причины принятия этого решения. Главные цитаты из его речи — в материале «Известий».
«На протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется».
«Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, затем и просто развалился. Весь ход происходивших тогда событий — это хороший урок для нас и сегодня, он убедительно показал, что паралич власти, воли — это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и всё — баланс сил в мире оказался нарушенным».
«Всё, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот: всё, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено«.
Фото: Global Look Press/Zuma/x99
«После развала СССР фактически начался передел мира, и сложившиеся к этому времени нормы международного права (а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты) стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне».
«Состояние эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения».
«Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда, использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре».
«Нелегитимное использование военной силы против Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государства, к тому, что возник огромный очаг международного терроризма, к тому, что страна погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину не прекращающейся до сих пор многолетней гражданской войны».
«Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции Совета Безопасности ООН — это не что иное, как агрессия, интервенция».
«Факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате — огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма».
«Складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда США приходят устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма».
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying
«Часто можно слышать, что политика — грязное дело. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие».
«Так называемый коллективный Запад поддерживал банды наемников на юге России».
«До самого последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы наш народ изнутри. Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать. Никогда и ни у кого это не получалось. Не получится и сейчас».
«В декабре 2021 года мы в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией».
«Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права».
«Мы объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере экономики, так же, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному шантажу».
«Современная Россия даже после развала СССР и утраты части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает рядом преимуществ в ряде новейших видов вооружений».
«Ни у кого не должно быть сомнений, что любое нападение на нашу страну приведет к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Военное освоение прилегающих к нашим границам территорий, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может быть, и навсегда. И будет составлять для России постоянно нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу. Уже сейчас по мере расширения НАТО на восток ситуация для нашей страны становится с каждым годом все хуже и опаснее».
«Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО. Это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам — замечу, наших же исторических территориях — создается враждебная нам анти-Россия».
«Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания, приносящая политические дивиденды. А для нашей страны это вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. Это и есть та самая «красная черта», о которой я неоднократно говорил. Они ее перешли».
«Те силы, которые совершили в 2014 году на Украине переворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликт».
«Восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, только на нас с вами».
«Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов».
«Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся. Они ждут своего часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать».
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
«Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет. Пример тому — помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями».
«Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории Украины».
«Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня».
«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со ст. 51, ч. 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции»
«В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».
«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа».
«Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
«Должен обратиться и к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».
«Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должен знать, что ответ России будет незамедлителен и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты».
Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
«Именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно надежно строить свое будущее, строить свой дом, свою семью, свою Родину».
«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил.»
«Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству».
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