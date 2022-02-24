«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий»

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Глава государства сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе и объяснил причины принятия этого решения. Главные цитаты из его речи — в материале «Известий».

«На протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе . В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется».

«Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, затем и просто развалился. Весь ход происходивших тогда событий — это хороший урок для нас и сегодня, он убедительно показал, что паралич власти, воли — это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и всё — баланс сил в мире оказался нарушенным».

«Всё, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот: всё, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено«.

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« После развала СССР фактически начался передел мира, и сложившиеся к этому времени нормы международного права (а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты) стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне».

« Состояние эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения».

« Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда, использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европ ы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре».

« Нелегитимное использование военной силы против Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государства , к тому, что возник огромный очаг международного терроризма, к тому, что страна погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину не прекращающейся до сих пор многолетней гражданской войны».

«Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции Совета Безопасности ООН — это не что иное, как агрессия, интервенция» .

«Факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате — огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма».

«Складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда США приходят устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма».

Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying

«Часто можно слышать, что политика — грязное дело. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности . Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие».

«Так называемый коллективный Запад поддерживал банды наемников на юге России».

«До самого последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы наш народ изнутри. Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать. Никогда и ни у кого это не получалось. Не получится и сейчас» .

« В декабре 2021 года мы в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией».

«Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права».

«Мы объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере экономики, так же, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному шантажу».

« Современная Россия даже после развала СССР и утраты части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает рядом преимуществ в ряде новейших видов вооружений».

«Ни у кого не должно быть сомнений, что любое нападение на нашу страну приведет к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Военное освоение прилегающих к нашим границам территорий, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может быть, и навсегда. И будет составлять для России постоянно нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу. Уже сейчас по мере расширения НАТО на восток ситуация для нашей страны становится с каждым годом все хуже и опаснее».

«Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО. Это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам — замечу, наших же исторических территориях — создается враждебная нам анти-Россия».

«Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания, приносящая политические дивиденды. А для нашей страны это вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. Это и есть та самая «красная черта», о которой я неоднократно говорил. Они ее перешли».

«Те силы, которые совершили в 2014 году на Украине переворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликт».

«Восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно . Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, только на нас с вами».

«Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов».

«Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся. Они ждут своего часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет. Пример тому — помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями».

«Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории Украины».

«Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня».

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со ст. 51, ч. 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции»

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа».

«Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию , чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Должен обратиться и к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

«Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должен знать, что ответ России будет незамедлителен и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты».

Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

«Именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно надежно строить свое будущее, строить свой дом, свою семью, свою Родину».

«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил.»