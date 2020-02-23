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Обстоятельства отставки четырёх министров правительства России раскрыл Константин Малофеев

23 февраля 2020, 00:24  •  49 • Политика
В ходе Всероссийского съезда общества "Двуглавый орёл" Константин Малофеев раскрыл обстоятельства отставки четырёх министров правительства России. Весь социальный блок потерял должности вскоре после Всемирного Русского Народного Собора, где как раз и говорили о задачах, поставленных затем президентом России в послании Федеральному Собранию.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало точкой отсчёта в череде больших изменений внутри нашей страны. Главными стали меры по народосбережению, созвучные тем, что представили на Всемирном Русском Народном Соборе осенью прошлого года. Об этом в ходе сегодняшнего Всероссийского съезда общества "Двуглавый орёл" напомнил его председатель Константин Малофеев.
"Президент обозначил демографию высшим национальным приоритетом России. Сбережение и приумножение народа - высший национальный приоритет. Эти слова стали мёдом для наших ушей. Призыв всех людей традиционных взглядов - а нас большинство в России, людей, для которых семья и дети являются основным, - был услышан. Это и призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, звучавший 19 октября на Всемирном Русском Народном Соборе. Тогда мы обратились к президенту и правительству со Стратегией народосбережения, включающей 114 конкретных пунктов о том, как улучшить демографическую ситуацию в стране. Мы рады, что большое количество наших предложений было главой государства поддержано. Им были внесены и свои предложения, и в результате эти меры для поддержки семей с детьми, многодетных семей были приняты и в настоящее время принимаются Государственной Думой".
Малофеев подчеркнул: указанные меры поддержки очень важны, поскольку Россия впервые столкнулась с серьёзной депопуляцией. А ещё 100 лет назад в Российской Империи прирост населения составлял около 2 миллионов человек в год. Каким образом это достигалось? Если тогда коэффициент рождаемости на одну женщину был 7, то сегодня это лишь 1,5, напомнил Малофеев.
"Безусловно, многодетность связана с большей религиозностью общества. И материальные меры, к которым мы призывали, должны идти вместе с мерами, направленными на повышение нравственности в обществе. Без осознания того, что у нас демографическая катастрофа, невозможно двигаться дальше. К 2050 году, по расчётам экспертов ООН, в худшем случае - в пессимистичном прогнозе - население России упадёт до 100 млн человек с нынешних 140 млн. Это катастрофическая яма, в которой мы находимся. Базовый сценарий прежнего правительства России - 137 млн человек, то есть убыль была заложена как программа", - подчеркнул Малофеев.
Говоря о том самом базовом сценарии населённости России Малофеев напомнил об инциденте, случившемся в ходе Всемирного Русского Народного Собора осенью прошлого года.
"На Собор были приглашены большие государственные чиновники. А послание президента зачитывал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В своей речи он отметил, что наши предложения будут услышаны, и администрация над ними работает. Так и случилось. Были полномочные представители президента, были силовые министры, и не было ни одного министра социального блока. Все четыре министра социального блока, которых пригласили на Всемирный Русский Народный Собор, проигнорировали событие. Их уже нет. Ни один из них не сохранил пост в нынешнем правительстве. И мы очень надеемся, что пришедшие им на смену прислушаются к голосу Собора, а "Двуглавый орёл" является базовой массовой организацией для Всемирного Русского Народного Собора. Мы готовы к диалогу, готовы потратить свои силы и энергию, чтобы помочь правительству достичь целей, поставленных президентом России", - резюмировал Малофеев.
О кадровых перестановках мы писали чуть раньше. Действительно, весь социальный блок был сменён. Как известно, министра здравоохранения России Веронику Скворцову в должности сменил Михаил Мурашко. Вместо Максима Топилина Министерство труда и социальной защиты теперь возглавляет Антон Котяков. В Министерстве культуры России Владимир Мединский уступил место Ольге Любимовой. А Министерство просвещения, проводив Ольгу Васильеву, встретило Сергея Кравцова.

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