Обстоятельства гибели плавучего двухбашенного дока ПД-50 • 61 • Аналитика Леденящие душу подробности

В 2018 году тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встал ремонт, который должен был завершиться в 2021 году. В октябре этого же года плавучий двухбашенный док ПД-50, в котором находился тяжёлый авианесущий крейсер, затонул. Крейсер был переведен буксирами к причалу 35-го судоремонтного завода.









Обстоятельства гибели плавучего дока обросли слухами. В средствах массовой информации писали, что крейсер принял несколько тысяч тонн воды. Смаковались леденящие душу подробности: «…боевой корабль спасла слаженная работа остававшейся на борту во время ремонта части экипажа, которая своевременно начала борьбу за живучесть и спасла его от затопления, несмотря на поступление воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия». Появились слухи о том, что аварийный дизель-генератор плавучего дока в момент погружения был неисправен, винты крейсера утонули вместе с ПД-50.



Истина в суде

Для установления истины автор статьи обратился к судебной практике. Суды, как правило, публикуют все свои решения на сайтах. Не стало исключением и решение Октябрьского районного суда города Мурманска по гражданскому делу № 2-745/2019, в котором имеется хронология обстоятельства аварии на ПД-50. Иск подан к Государственной инспекции труда в Мурманской области со стороны АО «82 судоремонтный завод» с целью признания незаконными и отмены заключения и предписания инспекции по результатам расследования несчастного случая, произошедшего с техником (пожарным) первой категории завода.



Судом установлено, что 29.10.2018 АО «82 судоремонтный завод» проводилась доковая операция. Доковая операция является очень сложным процессом. При выводке тяжёлого авианесущего крейсера доковая операция могла занимать десятки часов. Она включает в себя устранение выявленных при осмотрах течей по сварочным швам, заглушкам, донно-запорной арматуре, валолиниям (винты крейсеры были сняты и валолинии выгружены). Во время указанных работ ПД-50 должен был находиться в погруженном на определенную осадку положении.



29.10.2018 в 16.45 ПД-50 начал погружение. В 19.15 погружение было остановлено для осмотра крейсера, затем ПД-50 продолжил погружение. В 22.20 члены экипажа дока ощутили толчок в корпусе дока, после чего прекратилась подача электропитания на оборудование и освещение. Произошел запуск аварийного дизель-генератора и автоматически включалось аварийное освещение. Док накренился на правый борт. Быстрое поступление воды внутрь корпуса дока привело к тому, что экипаж не успел занять свои места в полном составе. Начальник дока, узнав у сменного механика о том, что происходит быстрым темпом поступление воды в корпус дока, принял решение об эвакуации экипажа дока на причал.



Коррозия металла

Здесь необходимо сделать отступление. За почти четыре десятилетия эксплуатации секции ПД-50 не доковались. Опыт показывает, что сохранение проектных характеристик старых плавучих доков, в том числе грузоподъемности, требует огромных капитальных вложений. К характерным для многих стальных плавучих доков повреждениям можно также отнести чрезмерную коррозию, вплоть до сквозной, конструктивных элементов в верхней части понтонов. Башни ПД-50, которые по условиям эксплуатации в течение длительного периода времени находились выше уровня балласта, корродировали в парах морской воды. Коррозия элементов, расположенных ниже уровня балласта и контактирующих с ним, протекала значительно медленнее.



Скорее всего, ввиду изношенности при погружении деформировалась обшивка башни ПД-50, хлынувший поток воды увеличил крен и док затонул. При этом правый кран повредил палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».



Затонул при проведении

Изучив решение суда, можно сделать вывод, что ПД-50 утонул при проведении доковой операции. Сведения о поступлении воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия в корпусе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», наличие в плавучем доке снятых винтов ввиду планового погружения ПД-50, скорее всего, не соответствуют действительности, хотя, возможно, были течи. Винты крейсера должны были находиться в цеху судоремонтного завода. Судя по публикациям в средствах массовой информации, тяжелый авианесущий крейсер существенных повреждений не получил, причиненный ущерб оценили в 70 млн. рублей.



В будущем ПД-50 ждет подъем по частям и утилизация, так как он препятствует судоходству. О его ремонте речь не идет ввиду изношенности и повреждений, полученных при ударе о грунт. В 2018 году тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встал ремонт, который должен был завершиться в 2021 году. В октябре этого же года плавучий двухбашенный док ПД-50, в котором находился тяжёлый авианесущий крейсер, затонул. Крейсер был переведен буксирами к причалу 35-го судоремонтного завода.Обстоятельства гибели плавучего дока обросли слухами. В средствах массовой информации писали, что крейсер принял несколько тысяч тонн воды. Смаковались леденящие душу подробности: «…боевой корабль спасла слаженная работа остававшейся на борту во время ремонта части экипажа, которая своевременно начала борьбу за живучесть и спасла его от затопления, несмотря на поступление воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия». Появились слухи о том, что аварийный дизель-генератор плавучего дока в момент погружения был неисправен, винты крейсера утонули вместе с ПД-50.Для установления истины автор статьи обратился к судебной практике. Суды, как правило, публикуют все свои решения на сайтах. Не стало исключением и решение Октябрьского районного суда города Мурманска по гражданскому делу № 2-745/2019, в котором имеется хронология обстоятельства аварии на ПД-50. Иск подан к Государственной инспекции труда в Мурманской области со стороны АО «82 судоремонтный завод» с целью признания незаконными и отмены заключения и предписания инспекции по результатам расследования несчастного случая, произошедшего с техником (пожарным) первой категории завода.Судом установлено, что 29.10.2018 АО «82 судоремонтный завод» проводилась доковая операция. Доковая операция является очень сложным процессом. При выводке тяжёлого авианесущего крейсера доковая операция могла занимать десятки часов. Она включает в себя устранение выявленных при осмотрах течей по сварочным швам, заглушкам, донно-запорной арматуре, валолиниям (винты крейсеры были сняты и валолинии выгружены). Во время указанных работ ПД-50 должен был находиться в погруженном на определенную осадку положении.29.10.2018 в 16.45 ПД-50 начал погружение. В 19.15 погружение было остановлено для осмотра крейсера, затем ПД-50 продолжил погружение. В 22.20 члены экипажа дока ощутили толчок в корпусе дока, после чего прекратилась подача электропитания на оборудование и освещение. Произошел запуск аварийного дизель-генератора и автоматически включалось аварийное освещение. Док накренился на правый борт. Быстрое поступление воды внутрь корпуса дока привело к тому, что экипаж не успел занять свои места в полном составе. Начальник дока, узнав у сменного механика о том, что происходит быстрым темпом поступление воды в корпус дока, принял решение об эвакуации экипажа дока на причал.Здесь необходимо сделать отступление. За почти четыре десятилетия эксплуатации секции ПД-50 не доковались. Опыт показывает, что сохранение проектных характеристик старых плавучих доков, в том числе грузоподъемности, требует огромных капитальных вложений. К характерным для многих стальных плавучих доков повреждениям можно также отнести чрезмерную коррозию, вплоть до сквозной, конструктивных элементов в верхней части понтонов. Башни ПД-50, которые по условиям эксплуатации в течение длительного периода времени находились выше уровня балласта, корродировали в парах морской воды. Коррозия элементов, расположенных ниже уровня балласта и контактирующих с ним, протекала значительно медленнее.Скорее всего, ввиду изношенности при погружении деформировалась обшивка башни ПД-50, хлынувший поток воды увеличил крен и док затонул. При этом правый кран повредил палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».Изучив решение суда, можно сделать вывод, что ПД-50 утонул при проведении доковой операции. Сведения о поступлении воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия в корпусе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», наличие в плавучем доке снятых винтов ввиду планового погружения ПД-50, скорее всего, не соответствуют действительности, хотя, возможно, были течи. Винты крейсера должны были находиться в цеху судоремонтного завода. Судя по публикациям в средствах массовой информации, тяжелый авианесущий крейсер существенных повреждений не получил, причиненный ущерб оценили в 70 млн. рублей.В будущем ПД-50 ждет подъем по частям и утилизация, так как он препятствует судоходству. О его ремонте речь не идет ввиду изношенности и повреждений, полученных при ударе о грунт. Аристарх Людвигович Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





61 Источник Похожие новости Что стоит за выступлениями радикалов против Зеленского Битва за Африку. Как Россия столкнулась с Францией Торговля тормозит: мир без внятной глобальной экономики и политики Суеверуем! Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке Фашистский Сан-Марино. Вклад карлика в европейский тренд середины века Новости партнеров