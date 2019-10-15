Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Через кенийских школьников": Нобелевскую премию по экономике присудил...
Заседание Российско-саудовского экономического совета с участием Владимира Путин...
Путин обсудил в Эр-Рияде двусторонние отношения и проблемы региона
«Переложить ответственность»: Трамп в очередной раз призвал Европу «забрать» бое...
Главная / В мире

«Обстоятельный обмен мнениями»: как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию

15 октября 2019, 04:24  •  83 • В мире
По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз. В рамках поездки российский лидер встретился с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив с ними военно-техническое сотрудничество и цены на нефть. Сам Путин назвал состоявшиеся переговоры абсолютно конструктивными и деловыми.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

В ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений.

Среди этих документов: хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти, а также заявление о намерениях между «Роскосмосом» и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В дополнение к этому подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК, протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в соответствующей области и меморандум об упрощении выдачи виз.

В преддверии поездки Путин заявил, что его текущий визит является ответом на приезд саудовского монарха в 2017 году.

«Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаём этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит — после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит», — сказал Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

В рамках поездки в Эр-Рияд Путин провёл встречи с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Перед беседой лидеров России и Саудовской Аравии состоялся королевский приём в честь гостя, после чего Путин и Сальман направились на электрокаре к залу переговоров.

Открывая переговоры, российский президент отметил важность российско-саудовской координации в свете обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке.

«Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что визит в Саудовскую Аравию способен придать новый импульс сотрудничеству двух стран. Также глава российского государства обратил внимание на рост товарооборота двух стран и эффективную работу межправительственной комиссии.

В свою очередь, король Сальман высоко оценил активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире. По словам монарха, Саудовская Аравия стремится работать совместно с Россией по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста.

По словам монарха, две страны ведут дружественные отношения во всех областях, и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к укреплению взаимодействия во всех сферах.

  • Путин беседует с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом
  • РИА Новости

Позднее в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул темы, поднятые в процессе переговоров.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще», — цитирует Пескова РИА Новости. По его словам, речь также шла о военно-техническом сотрудничестве.

В завершение встречи Путин подарил саудовскому монарху камчатского кречета.

«Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению», — сказал глава государства. В ответ монарх поблагодарил Путина и вручил ему картину.

Подробнее о птице ранее рассказали в российской делегации. Отмечается, что красивого кречета подбирали специально.

«Это девочка, ей дали имя Альфа, однако право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне», — уточняет агентство РИА Новости.

После встречи с королём Путин провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщает агентство SPA, в ходе этой беседы обсуждались аспекты саудовско-российских отношений, сотрудничество двух стран сотрудничество в области энергетики, инвестиции в инфраструктуру, а также ситуация в Сирии и Йемене и важность борьбы с терроризмом.

В завершение этой встречи Путин подарил наследному саудовскому принцу изделие из бивня мамонта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подводя итоги визита в Эр-Рияд, сам Путин охарактеризовал состоявшиеся переговоры как деловые и конструктивные.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня и с королем Саудовской Аравии, и с наследным принцем абсолютно конструктивных, деловых переговоров, мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей», — сказал российский президент.

Также он упомянул договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса.

Важным Путин назвал взаимодействие между Россией и Саудовской Аравии в сфере сельского хозяйства. По словам российского лидера, договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
14 октября 2019, 21:54
«Переложить ответственность»: Трамп в очередной раз призвал Европу «забрать» боевиков ИГ из Сирии
15 октября 2019, 01:24
"Через кенийских школьников": Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
14 октября 2019, 15:39
Такого не было 60 лет: Как Япония пережила разрушительный тайфун
14 октября 2019, 15:39
Победа Качиньского на выборах в Польше: Почему это хорошо и плохо одновременно
14 октября 2019, 15:39
Беглые Штаты Америки
15 октября 2019, 04:24
«Обстоятельный обмен мнениями»: как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 01:24
"Они ж <...>, не думают": В Twitter объяснили стремление Киева вернут...
15 октября 2019, 01:24
"Украина выбрала ложный путь": Почему Зеленскому не дадут включить Крым в п...
15 октября 2019, 01:09
«Инструмент давления на власть»: в столице Украины прошли шествия националистов
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 01:24
Путин даже бровью не повел: Саудовские музыканты доиграли до конца гимн России, не по...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 00:39
Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
14 октября 2019, 12:24
Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
11 октября 2019, 03:09
"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем
09 октября 2019, 18:39
Силовики Зеленского против "Азова", стрельба и ракеты: Как проходило разведение сил в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.