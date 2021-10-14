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«Обстоятельный и конструктивный диалог»: в Москве подвели итоги визита замгоссекретаря США

14 октября 2021, 01:00  •  80 • В мире
Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию ситуации на востоке Украины с учётом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в Москве. Он отметил, что между сторонами состоялся «обстоятельный и конструктивный диалог» относительно урегулирования конфликта в Донбассе. В ходе трёхдневного визита Нуланд также приняли в МИД, где стороны обсудили проблематику стратегической стабильности и вопросы функционирования дипмиссий.
 
© Rainer Unkel/ Legion Media
 

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Вашингтон договорились продолжать консультации по урегулированию ситуации на востоке Украины с учётом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. Так он прокомментировал итоги встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, которая была с визитом в российской столице.

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учётом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — приводит его слова ТАСС.

По словам Козака, с американской стороной состоялся «обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». Замглавы администрации президента отметил, что участники встречи подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения.

На днях в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном лидеры стран отметили важность реализации минских договорённостей как безальтернативной основы урегулирования. Российский лидер тогда обратил внимание канцлера ФРГ и президента Франции, что украинские власти упорно уклоняются от выполнения как своих обязательств по «Минску-2», так и соглашений, достигнутых на предыдущих саммитах в нормандском формате.

В среду, 13 октября, Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» также прокомментировал приезд Нуланд, отвечая на вопрос модератора о текущем состоянии отношений Москвы и Вашингтона.

«Сейчас замгоссекретаря находится в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией», — отметил президент.

В ходе визита в российскую столицу, который продлился с 11 по 13 октября, замгоссекретаря США Виктория Нуланд также провела переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в ходе этого визита произошла «инвентаризация проблемных вопросов в отношениях с США». В эфире телеканала «Звезда» она отметила: «По каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов, не снятие проблемы, но есть некоторые элементы, подвижки. Самое главное, что Виктория увезла с собой в Вашингтон достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения»

Сама Нуланд положительно оценила свой визит. В Twitter пресс-секретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца отмечается, что американская сторона по-прежнему привержена стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Комментируя встречу с Козаком, замгоссекретаря подтвердила, что в ходе беседы обсуждалось мирное урегулирование на Украине и имплементация Минских соглашений.

Under Secretary Nuland: Very much appreciated the frank, productive review of U.S.-Russia relations with Deputy Head of Presidential Administration Ushakov at the Kremlin this morning. We remain committed to a stable, predictable relationship.

— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 13, 2021

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о важности таких визитов.

«Мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно, — подчеркнул Песков. — Не нужно сетовать, что сразу не получаются какие-то прорывные договорённости, вряд ли это возможно. Слишком большие у наших двусторонних отношений архивы, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны».

Вопросы функционирования посольств

По итогам прошедших 12 октября переговоров Сергея Рябкова и Виктории Нуланд, в которых также принял участие замминистра обороны РФ Александр Фомин, в российском МИД сообщили, что стороны обсудили состояние и перспективы отношений, уделив особое внимание вопросам, касающимся работы загранпредставительств России и США на территории друг друга.

«С российской стороны было подчёркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации», — заявили в пресс-службе ведомства. Там также предложили снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, российские дипломаты сообщили заместителю госсекретаря США, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений».

Как отметили в МИД, вместо этого требуется реалистичный подход, который предполагает выстраивание отношений на основе принципов равноправия и взаимного учёта интересов.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Проблематика стратегической стабильности

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, на переговорах с Викторией Нуланд обсуждались вопросы стратегической стабильности. «Мы обсудили очень подробно весь двусторонний блок. Этому было уделено основное внимание. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере», — цитирует ТАСС дипломата.

Он отметил, что Нуланд «номинально эту тему не ведёт», однако она «высказала несколько соображений», на которые отреагировала российская сторона. Кроме того, Рябков отметил, что российская сторона в ходе переговоров подчеркнула, что Москва не приемлет американского военного присутствия в странах Центральной Азии «ни в какой форме».

Наряду с этим Рябков выразил озабоченность России в связи с созданием Австралией, Великобританией и США оборонного союза AUKUS, в рамках которого участники объединения планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество. В частности, австралийская сторона заявила, что она должна получить от США технологии строительства атомных субмарин.

Рябков отметил, что Москва намерена анализировать эту ситуацию в свете того, что Австралия — неядерное государство, имеющее соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Замглавы МИД также высказался по вопросу неготовности США восстановить численность посольства в России. По его словам, в этой области переговоров «меньше всего поводов для оптимизма».

«Мы не чувствуем готовности американцев восстановить деятельность своего дипприсутствия в России на приемлемом уровне, то есть подняться до потолка, который несколько лет назад был для них установлен в 455 человек», — сказал он.

Рябков отметил, что вместо этого американская сторона продолжает спекулировать на тему якобы несоответствия численного состава не в их пользу. Он напомнил, что США «забывают или преднамеренно игнорируют» тот факт, что на американской территории находятся не только российское посольство и два консульства, но и постпредство при ООН.

Как пояснил Рябков, российская сторона «возвращала американцев к реальности по всем этим вопросам» и призывала договариваться.

«Посмотрим, что получится в ходе тех консультаций, которые, как мы надеемся, специализированно проведут наши люди и американские представители, занимающиеся двусторонней тематикой, откладывая это не в слишком долгий ящик», — заключил он.

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